***PRDGS*** PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***PRDGS*** PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMURAT GÜLER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Finans Sektörü Profesyoneli 16.06.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyeliği Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 31.25 A ve B Grubu Paylar Bağımsız Üye DeğilAYŞE TERZİ Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Avukat 16.06.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyeliği Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiAHMED KEREM KAPANCI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 08.04.2022 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiAHMET HALUK GÜNER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 23.06.2023 İcrada Görevli Değil Genel Müdür Hayır Bağımsız Üye DeğilAYŞE HÜMAY YILDIZ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 16.06.2021 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı / Denetim Komitesi Üyesi / Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiDİLEK ŞARMAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 16.06.2021 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Hayır Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Başkanı / Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı / Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerMURAT GÜLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI Finans Sektörü Profesyoneli GRUP ŞİRKETLERİNDE YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİAYŞE TERZİ YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ Avukat GRUP ŞİRKETLERİNDE YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİMEHMET SELİM TUNÇBİLEK GENEL MÜDÜR Yönetici GRUP ŞİRKETLERİNDE YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİSAMET YILDIRIM GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Yöneticihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184604BIST