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***PRDGS*** PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

29.09.2023 18:10
***PRDGS*** PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***PRDGS*** PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
ASY Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. Yenilenebilir Enerji 192500000 116250000 TRY 60,39 Girişim Şirketi
Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretimi A.Ş. Yenilenebilir Enerji 137500000 6847498 TRY 4,98 Girişim Şirketi
DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş. Gıda 185300000 5174000 TRY 2,79 Girişim Şirketi
Turknet İletişim Hizmetleri A.Ş. Telekom ve İletişim 31000000 1523964 TRY 4,92 Girişim Şirketi
Non Nocere Bilgi Teknolojileri Eğitim ve Danışmanlık A.Ş. Bilgi Teknolojisi ve Yazılım 104500 750 TRY 0,72 Girişim Şirketi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198290


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISYAT 11,66 68.929.221 % 10,00  
MMCAS 13,09 4.580.629 % 10,00  
LINK 108,90 92.254.317 % 10,00  
ISKUR 3.795.000,00 15.180.000 % 10,00  
TARKM 407,50 389.899.246 % 9,99  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 27,4058 27,4218 % 0,39  
Euro 29,0299 29,0719 % 0,15  
Sterlin 33,3543 33,5216 % 0,10  
Frank 29,8514 30,0312 % 0,13  
Riyal 7,2858 7,3223 % 0,08  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.855 1.855 -9,98  
Altın Gr. 1.636 1.637 -5,65  
Cumhuriyet 11.204 11.373 -34,00  
Tam 10.905 11.056 -32,00  
Yarım 5.469 5.551 -16,00  
Çeyrek 2.726 2.775 -8,00  
Gümüş.Ons 22,43 22,46 -0,18  
Gümüş Gr. 19,86 19,88 -0,05  
B. Petrol 92,42 92,42 -0,68  
Seans Raporu 18:05
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