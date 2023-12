***PRDGS*** PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***PRDGS*** PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiASY Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ Yenilenebilir Enerji 192500000 116250000 TRY 60,39 Girişim ŞirketiA1 Eğitim ve Filo Kiralama AŞ Taşıt Kiralama ve Eğitim 12500000 2187500 TRY 17,50 Girişim ŞirketiArf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ Yenilenebilir Enerji 105241000 5241000 TRY 4,98 Girişim ŞirketiTurknet İletişim Hizmetleri AŞ Telekom ve İletişim 31000000 1523964 TRY 4,92 Girişim ŞirketiDMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat AŞ Gıda 185300000 5174000 TRY 2,79 Girişim ŞirketiNon Nocere Bilgi Teknolojileri Eğitim ve Danışmanlık AŞ Bilgi Teknolojisi ve Yazılım 104500 750 TRY 0,72 Girişim Şirketihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225602BIST