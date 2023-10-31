***PRDGS*** PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
31.10.2023 18:12
***PRDGS*** PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 31.10.2023 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, Sn. Ahmed Kerem KAPANCI'nın yönetim kurulu üyeliğinden istifası ile boşalan Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğine Sn. Mete Muzaffer BIÇAKLIOĞLU'nun seçilmesine karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212594
BIST
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18:057.514
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En Düşük
1.800,41
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TABGD
|190,30
|5.327.659.026
|% 10,00
|
|VBTYZ
|113,30
|143.495.874
|% 10,00
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|ISKUR
|8.119.000,00
|8.119.000
|% 10,00
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|UFUK
|88,05
|12.271.241
|% 9,99
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|RODRG
|57,25
|17.061.948
|% 9,99
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|YBTAS
|110.702,90
|3.292.231
|% -10,00
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|CMBTN
|1.862,30
|123.679.936
|% -10,00
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|MRSHL
|1.906,70
|9.560.194
|% -10,00
|
|TARKM
|834,60
|103.332.661
|% -10,00
|
|ISBIR
|166,50
|8.927.108
|% -10,00
|
|THYAO
|217,30
|8.818.751.280
|% -0,73
|
|TUPRS
|141,90
|6.525.054.873
|% 0,35
|
|MIATK
|804,00
|5.789.425.742
|% -2,72
|
|TABGD
|190,30
|5.327.659.026
|% 10,00
|
|ASTOR
|125,50
|3.795.589.158
|% -3,76
|
|ODAS
|11,81
|2.338.640.310
|% -9,98
|
|ZOREN
|5,30
|991.528.230
|% -3,81
|
|EKGYO
|6,56
|1.152.038.396
|% -2,38
|
|YKBNK
|17,24
|2.511.059.210
|% -1,71
|
|MHRGY
|5,42
|730.493.958
|% -2,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,3104
|28,3166
|% 0,27
|
|Euro
|29,9755
|29,9917
|% -0,08
|
|Sterlin
|34,2898
|34,4618
|% 0,01
|
|Frank
|31,0039
|31,1907
|% -0,64
|
|Riyal
|7,5206
|7,5583
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.985
|1.985
|-10,87
|
|Altın Gr.
|1.807
|1.807
|-6,94
|
|Cumhuriyet
|12.269
|12.455
|69,00
|
|Tam
|11.912
|11.995
|-71,00
|
|Yarım
|5.975
|6.023
|-35,00
|
|Çeyrek
|2.978
|3.011
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|22,83
|22,86
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|20,79
|20,82
|-0,38
|
|B. Petrol
|85,14
|85,14
|-1,21
|
Seans Raporu
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -139, 99 kaybederek (% -2.10 ) 6, 515
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