***PRFXX*** PARAFİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi









***PRFXX*** PARAFİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 28.09.2023 tarih ve 57/1210 sayılı kararı ile Şirketimiz tarafından yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış yoluyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin 75.000.000 TL ihraç tavanı içeren ihraç belgesinin onaylanmasına karar verilmiş olup, onaylı ihraç belgesi ve eki ekte paylaşılmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261516BIST