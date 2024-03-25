***PRFXX*** PARAFİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
25.03.2024 10:16
***PRFXX*** PARAFİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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22.03.2024
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
"Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.09.2023 tarih ve 57/1210 sayılı kararı ile Şirketimiz tarafından yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış yoluyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin 75.000.000 TL ihraç tavanı içeren ihraç belgesinin onaylanmasına karar verilmiş olup, bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2023 tarihli finansal tablolar ekte paylaşılmaktadır."
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261780
BIST
'
11:569.233
En Düşük
|Değişim
|: 1,33%
|| 121,24
|Açılış
|: 9.113
|
|Önceki Kapanış
|: 9.112
|
9.081
En Yüksek
9.234
11:5632,1517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1838
|Açılış
|: 32,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8300
|
32,1741
En Düşük
31,8377
11:5634,8054
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,2029
|Açılış
|: 35,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,4000
|
34,8810
En Düşük
34,5419
11:562.237,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 11,82
|Açılış
|: 2.237,45
|
|Önceki Kapanış
|: 2.225,80
|
2.250,28
En Düşük
2.217,42
BIST En Aktif Hisseler11:56
|OYAYO
|40,48
|10.080.470
|% 10,00
|
|ASUZU
|85,85
|285.439.825
|% 9,99
|
|CANTE
|18,49
|280.228.691
|% 9,99
|
|VRGYO
|56,15
|59.548.086
|% 9,99
|
|CMBTN
|4.630,00
|401.185.608
|% 9,98
|
|METUR
|9,12
|60.129.201
|% -7,79
|
|KLNMA
|17,00
|1.010.769
|% -6,59
|
|INFO
|11,86
|41.575.533
|% -5,57
|
|MARBL
|18,00
|96.138.018
|% -5,11
|
|EKIZ
|71,00
|437.431
|% -4,70
|
|THYAO
|294,25
|4.170.831.104
|% 1,03
|
|ISCTR
|11,30
|2.065.763.443
|% 2,54
|
|YKBNK
|27,40
|1.839.647.841
|% 2,85
|
|AKBNK
|46,40
|1.385.209.319
|% 1,27
|
|ASELS
|57,50
|1.344.610.433
|% 2,04
|
|ISCTR
|11,30
|2.065.763.443
|% 2,54
|
|ODAS
|9,52
|1.093.666.207
|% 7,33
|
|ZOREN
|5,79
|563.075.212
|% 9,87
|
|YKBNK
|27,40
|1.839.647.841
|% 2,85
|
|MOGAN
|20,64
|1.144.970.356
|% -2,82
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1493
|32,1517
|% 0,57
|
|Euro
|34,7967
|34,8054
|% 0,59
|
|Sterlin
|41,0853
|41,2912
|% -0,41
|
|Frank
|36,2869
|36,4687
|% -0,53
|
|Riyal
|8,6967
|8,7403
|% -0,41
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,67
|24,69
|% 0,66
|
|Platin
|902,86
|904,14
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.000,53
|1.006,07
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,15
|85,15
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.165,11
|2.165,49
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:56
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12:11XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 138, 45 artarak (% 1.41 ) 9, 952
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12:11XU100
Endeks 9, 230 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 3 üstünde . İşlem hacmi 36, 922.00 milyon TL de
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12:11NATEN
Yüzde 8.02 oranında artışla 56.60 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 094, 515 adet işlem
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12:10ODAS
Yüzde 7.44 oranında artışla 9.53 lira fiyatla işlem gören hissede 115, 886, 970 adet işlem