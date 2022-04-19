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***PRKAB* *ALKIM* *ANHYT* *TSGYO* *TRCAS* *ALARK* *DOBUR* *ISCTR* *KGYO* *ISMEN* *ISFIN* *SAHOL* *OSTIM* *OYAKC* *DOHOL* *ATLAS* *SISE* *ZOREN*** MERKEZİ

19.04.2022 16:31
***PRKAB* *ALKIM* *ANHYT* *TSGYO* *TRCAS* *ALARK* *DOBUR* *ISCTR* *KGYO* *ISMEN* *ISFIN* *SAHOL* *OSTIM* *OYAK


***PRKAB******ALKIM******ANHYT******TSGYO******TRCAS******ALARK******DOBUR******ISCTR******KGYO******ISMEN******ISFIN******SAHOL******OSTIM******OYAKC******DOHOL******ATLAS******SISE******ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )

Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler ALARK, ALKIM, ANHYT, ATLAS, DOBUR, DOHOL, ISCTR, ISFIN, ISMEN, KGYO, OSTIM, OYAKC, PRKAB, SAHOL, SISE, TRCAS, TSGYO, ZOREN

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***
ALARK 1 ALARKO HOLDİNG A.Ş. E ÖZCAN SEZİKLİ 0,752
ALKIM 2 ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş. E ÖZCAN SEZİKLİ 2,275
ANHYT 3 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. E ÖZCAN SEZİKLİ 0,289
ATLAS 4 ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E ÖZCAN SEZİKLİ 4.000,000
DOBUR 5 DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. E ÖZCAN SEZİKLİ 26.500,000
DOHOL 6 DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. E ÖZCAN SEZİKLİ 0,258
ISCTR 7 TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. C GRUBU E ÖZCAN SEZİKLİ 0,428
ISFIN 8 İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. E ÖZCAN SEZİKLİ 0,746
ISMEN 9 İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. E ÖZCAN SEZİKLİ 0,759
KGYO 10 KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E ÖZCAN SEZİKLİ 13.900,000
OSTIM 11 OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. E MEHMET MERMER 1.344,093
OYAKC 12 OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. E ÖZCAN SEZİKLİ 0,264
PRKAB 13 TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. E SAYIM AYDIN 44.000,000
PRKAB 14 TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. E ÖZCAN SEZİKLİ 15.200,000
SAHOL 15 HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. E ÖZCAN SEZİKLİ 0,367
SISE 16 TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. E ÖZCAN SEZİKLİ 0,486
TRCAS 17 TURCAS PETROL A.Ş. E ÖZCAN SEZİKLİ 0,089
TSGYO 18 TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E ÖZCAN SEZİKLİ 24.700,000
ZOREN 19 ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. E ÖZCAN SEZİKLİ 0,068

(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022068


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MANAS 27,38 83.459.400 % 9,96  
DAGI 3,54 50.885.072 % 9,94  
DAGHL 21,20 10.616.766 % 9,90  
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