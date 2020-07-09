***PRKAB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
09.07.2020 09:09
***PRKAB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PRKAB.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,0108651 TL Teorik Fiyat: 5,949 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858091
BIST
10:23119.197
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 484,39
|Açılış
|: 119.349
|
|Önceki Kapanış
|: 118.713
|
119.686
En Düşük
118.861
10:236,8666
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0058
|Açılış
|: 6,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8666
En Düşük
6,8526
10:237,7848
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0096
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,8114
En Düşük
7,7558
10:23400,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,35
|Açılış
|: 400,26
|
|Önceki Kapanış
|: 398,91
|
400,50
En Düşük
398,21
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|34,10
|32.242.294
|% 10,00
|
|GLRYH
|13,32
|10.646.478
|% 9,99
|
|VKFYO
|6,39
|1.663.617
|% 9,98
|
|LKMNH
|9,60
|39.967.187
|% 9,97
|
|PKENT
|251,70
|447.774
|% 9,96
|
|TSPOR
|6,93
|5.809.391
|% -10,00
|
|ARTI
|1,96
|55.462
|% -9,68
|
|YATAS
|8,45
|994.529
|% -4,95
|
|SNPAM
|9,17
|1.428.690
|% -4,78
|
|ZOREN
|2,66
|23.824.053
|% -4,66
|
|EKGYO
|2,30
|307.896.943
|% 0,88
|
|KRDMD
|3,28
|266.261.797
|% 0,31
|
|THYAO
|11,55
|219.740.094
|% 2,12
|
|PETKM
|4,33
|140.896.732
|% 1,17
|
|GARAN
|8,18
|122.767.324
|% 0,25
|
|EKGYO
|2,30
|307.896.943
|% 0,88
|
|KRDMD
|3,28
|266.261.797
|% 0,31
|
|PETKM
|4,33
|140.896.732
|% 1,17
|
|IHLGM
|1,86
|59.824.933
|% 0,00
|
|ODAS
|2,71
|64.685.423
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6564
|8,6998
|% 0,39
|
|Frank
|7,3007
|7,3447
|% 0,30
|
|Riyal
|1,8245
|1,8336
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.813
|3,42
|
|Altın Gr.
|400
|400
|1,47
|
|Cumhuriyet
|2.593
|2.614
|8,80
|
|Tam
|2.669
|2.682
|9,00
|
|Yarım
|1.296
|1.312
|4,40
|
|Çeyrek
|648
|657
|2,20
|
|Gümüş.Ons
|18,81
|18,85
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|4,16
|4,16
|0,04
|
|B. Petrol
|43,17
|43,17
|-0,13
|
Seans Raporu
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10:38XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 644, 93 artarak (% 0.48 ) 135, 507
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10:38
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, KRDMD, MRDIN
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10:38
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EKGYO, MRDIN, KRDMD
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10:38XU100
Endeks 119, 175 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 39 üstünde . İşlem hacmi 3, 147.00 milyon TL de
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10:38DITAS
Yüzde 4.70 oranında artışla 22.74 lira fiyatla işlem gören hissede 81, 532 adet işlem