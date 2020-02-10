***PRKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.02.2020 15:55
***PRKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PRKAB]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PRKAB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818032
BIST
15:50118.632
En Yüksek
|Değişim
|: -1,97%
|| -2.383,34
|Açılış
|: 120.459
|
|Önceki Kapanış
|: 121.015
|
121.190
En Düşük
118.632
15:506,0186
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0023
|Açılış
|: 6,0180
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0130
|
6,0214
En Düşük
5,9746
15:506,5960
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0074
|Açılış
|: 6,5890
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5850
|
6,5982
En Düşük
6,5480
15:50304,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,58
|Açılış
|: 304,35
|
|Önceki Kapanış
|: 303,75
|
304,53
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|9,15
|35.239.322
|% 19,92
|
|SAYAS
|3,13
|4.136.846
|% 14,65
|
|TSPOR
|3,63
|621.540.410
|% 14,51
|
|DESA
|5,74
|38.474.321
|% 11,67
|
|BOSSA
|9,75
|40.917.312
|% 10,80
|
|DOKTA
|46,82
|54.949.305
|% -14,01
|
|GYHOL
|25,28
|7.157.695
|% -13,42
|
|LINK
|29,72
|2.771.307
|% -10,75
|
|TACTR
|3,00
|443.553
|% -9,91
|
|IZTAR
|2,99
|674.348
|% -9,67
|
|THYAO
|14,20
|1.354.561.608
|% -1,87
|
|TSPOR
|3,63
|621.540.410
|% 14,51
|
|SASA
|9,38
|357.401.700
|% 1,74
|
|PETKM
|4,04
|351.702.426
|% -1,70
|
|KRDMD
|2,83
|335.114.027
|% -3,41
|
|IHLGM
|1,26
|254.876.533
|% 2,44
|
|TSPOR
|3,63
|621.540.410
|% 14,51
|
|EKGYO
|1,67
|268.266.639
|% -0,60
|
|MNDRS
|1,59
|208.164.833
|% 6,00
|
|KRDMD
|2,83
|335.114.027
|% -3,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7579
|7,7968
|% 0,38
|
|Frank
|6,1318
|6,1687
|% 0,03
|
|Riyal
|1,6000
|1,6080
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.572
|1.572
|1,61
|
|Altın Gr.
|304
|304
|0,44
|
|Cumhuriyet
|2.013
|2.043
|2,00
|
|Tam
|2.004
|2.054
|3,47
|
|Yarım
|968
|994
|1,68
|
|Çeyrek
|486
|497
|0,84
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,79
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,44
|0,02
|
|B. Petrol
|54,36
|54,36
|-0,09
|