***PRKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.04.2020 10:00
***PRKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PRKAB]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PRKAB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833719
BIST
10:1188.873
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -771,16
|Açılış
|: 88.286
|
|Önceki Kapanış
|: 89.644
|
88.887
En Düşük
87.889
10:116,6363
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0213
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,6363
En Düşük
6,6108
10:117,2858
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0082
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3102
En Düşük
7,2765
10:11339,19
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 3,41
|Açılış
|: 339,19
|
|Önceki Kapanış
|: 335,77
|
339,43
En Düşük
334,11
BIST En Aktif Hisseler
|BMELK
|1,21
|22.804
|% 10,00
|
|DARDL
|4,62
|122.818
|% 10,00
|
|SANEL
|4,08
|24
|% 9,97
|
|CEMTS
|6,12
|1.403.194
|% 9,87
|
|TIRE
|6,91
|9.649.464
|% 9,86
|
|SALIX
|4,70
|1.419
|% -9,62
|
|PRKAB
|2,91
|235.127
|% -9,06
|
|BURVA
|11,90
|4.117
|% -8,25
|
|KLMSN
|11,84
|47.418
|% -7,50
|
|CRDFA
|1,99
|2
|% -5,69
|
|GARAN
|8,16
|83.383.093
|% 0,37
|
|PGSUS
|35,98
|63.156.324
|% 5,20
|
|SASA
|9,48
|61.499.069
|% 8,10
|
|THYAO
|8,99
|52.645.109
|% -0,88
|
|ASELS
|23,24
|44.957.527
|% -1,53
|
|IHLGM
|1,08
|36.330.282
|% 2,86
|
|IHLAS
|0,52
|11.920.169
|% 1,96
|
|ODAS
|1,37
|24.643.075
|% 0,74
|
|GSRAY
|2,36
|38.873.868
|% 6,31
|
|MNDRS
|1,19
|14.950.350
|% -2,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1570
|8,1979
|% -0,38
|
|Frank
|6,8507
|6,8920
|% -0,05
|
|Riyal
|1,7555
|1,7643
|% 0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.594
|1.595
|17,21
|
|Altın Gr.
|339
|339
|3,29
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,01
|14,04
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|2,98
|2,99
|0,01
|
|B. Petrol
|25,48
|25,48
|-0,87
|
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