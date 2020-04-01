***PRKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.04.2020 13:45
***PRKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PRKAB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833798
BIST
15:0089.180
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -463,96
|Açılış
|: 88.286
|
|Önceki Kapanış
|: 89.644
|
90.399
En Düşük
87.889
15:006,6699
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0549
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,6717
En Düşük
6,6108
15:007,2980
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0040
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3102
En Düşük
7,2611
15:00340,26
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 4,48
|Açılış
|: 340,26
|
|Önceki Kapanış
|: 335,77
|
341,89
En Düşük
334,11
BIST En Aktif Hisseler
|MEGAP
|1,76
|387.654
|% 10,00
|
|MEGAP
|1,76
|387.654
|% 10,00
|
|DAGI
|2,09
|2.270.541
|% 10,00
|
|BMELK
|1,21
|103.991
|% 10,00
|
|DARDL
|4,62
|2.204.068
|% 10,00
|
|MTRYO
|3,13
|19.152.297
|% -9,80
|
|YBTAS
|4.575,00
|132.261
|% -8,53
|
|GEDIK
|17,60
|12.628.055
|% -7,81
|
|PEKGY
|2,49
|23.927.663
|% -7,78
|
|INFO
|7,99
|558.370
|% -5,89
|
|THYAO
|9,05
|564.823.966
|% -0,22
|
|ASELS
|23,08
|503.256.347
|% -2,20
|
|SASA
|8,85
|478.952.080
|% 0,91
|
|GARAN
|7,96
|429.188.068
|% -2,09
|
|PETKM
|3,33
|401.103.319
|% 9,90
|
|IHLGM
|1,08
|214.126.163
|% 2,86
|
|ODAS
|1,39
|212.037.700
|% 2,21
|
|IHLAS
|0,53
|69.555.106
|% 3,92
|
|KRDMD
|1,95
|258.435.381
|% 2,63
|
|PETKM
|3,33
|401.103.319
|% 9,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2251
|8,2663
|% 0,45
|
|Frank
|6,8724
|6,9138
|% 0,27
|
|Riyal
|1,7654
|1,7742
|% 0,72
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.590
|1.590
|12,73
|
|Altın Gr.
|341
|341
|5,61
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|13,92
|13,96
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|2,99
|2,99
|0,01
|
|B. Petrol
|25,51
|25,51
|-0,84
|
Seans Raporu
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15:14XU100
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