***PRKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.08.2020 10:00
***PRKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PRKAB]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PRKAB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868897
BIST
11:191.080
En Yüksek
|Değişim
|: -1,84%
|| -20,20
|Açılış
|: 1.094
|
|Önceki Kapanış
|: 1.100
|
1.096
En Düşük
1.077
11:197,3759
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0350
|Açılış
|: 7,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,3759
En Düşük
7,3269
11:198,7104
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0323
|Açılış
|: 8,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6750
|
8,7104
En Düşük
8,6435
11:19462,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,61
|Açılış
|: 462,62
|
|Önceki Kapanış
|: 461,01
|
463,53
En Düşük
458,69
BIST En Aktif Hisseler11:19
|KENT
|2.289,90
|2.724.981
|% 10,00
|
|FADE
|4,65
|3.205.650
|% 9,93
|
|ULAS
|4,98
|4.879.472
|% 9,93
|
|TKURU
|66,95
|900.611
|% 9,93
|
|SILVR
|4,99
|8.316.374
|% 9,91
|
|RALYH
|16,11
|2.046.204
|% -10,00
|
|BURVA
|54,90
|359.595
|% -10,00
|
|KLGYO
|8,38
|898.411
|% -9,99
|
|KUTPO
|26,62
|8.688.289
|% -9,95
|
|UZERB
|4,19
|51.717
|% -9,89
|
|EKGYO
|1,97
|510.699.632
|% -0,51
|
|TUPRS
|79,70
|326.439.714
|% 1,66
|
|THYAO
|10,94
|235.114.121
|% -1,80
|
|ASELS
|17,25
|224.908.443
|% -1,93
|
|GARAN
|6,82
|221.199.180
|% -1,59
|
|EKGYO
|1,97
|510.699.632
|% -0,51
|
|TSKB
|1,09
|99.407.254
|% -2,68
|
|DOHOL
|2,07
|175.754.581
|% 1,97
|
|YKBNK
|2,07
|136.569.774
|% -1,90
|
|KARSN
|3,17
|199.384.279
|% -3,65
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3720
|7,3759
|% 0,48
|
|Euro
|8,7050
|8,7104
|% 0,37
|
|Sterlin
|9,6042
|9,6524
|% 0,45
|
|Frank
|8,0644
|8,1130
|% 0,37
|
|Riyal
|1,9599
|1,9698
|% 0,45
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.952
|1.952
|-1,88
|
|Altın Gr.
|462
|462
|0,97
|
|Cumhuriyet
|3.045
|3.091
|18,00
|
|Tam
|3.030
|3.109
|13,83
|
|Yarım
|1.465
|1.504
|6,69
|
|Çeyrek
|735
|752
|3,34
|
|Gümüş.Ons
|26,88
|26,92
|-0,59
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,35
|-0,14
|
|B. Petrol
|44,67
|44,67
|-0,29
|