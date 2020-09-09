***PRKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.09.2020 10:10
***PRKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PRKAB]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PRKAB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874095
BIST
11:288
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,00
|Açılış
|: 8
|
|Önceki Kapanış
|: 8
|
8
En Düşük
8
11:287,4925
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0102
|Açılış
|: 8,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8250
|
7,4927
En Düşük
7,4760
11:288,8225
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0100
|Açılış
|: 464,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 464,8300
|
8,8288
En Düşük
8,7995
11:2840,19
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,41
|Açılış
|: 39,84
|
|Önceki Kapanış
|: 39,78
|
40,49
En Düşük
39,36
BIST En Aktif Hisseler11:28
|FMIZP
|88,00
|20.522.808
|% 10,00
|
|COSMO
|3,85
|348.567
|% 10,00
|
|MRSHL
|226,80
|21.726.634
|% 9,99
|
|KONYA
|442,00
|26.238.175
|% 9,98
|
|TKURU
|303,00
|202.707
|% 9,98
|
|DOBUR
|24,30
|14.580
|% -10,00
|
|PKENT
|998,00
|64.870
|% -9,99
|
|LUKSK
|24,18
|2.253.503
|% -9,98
|
|KSTUR
|93,35
|314.123
|% -9,98
|
|TDGYO
|6,49
|8.068.659
|% -9,48
|
|TSPOR
|6,98
|276.929.086
|% 7,22
|
|FENER
|49,16
|267.829.778
|% 9,78
|
|GSRAY
|4,71
|236.983.566
|% 8,28
|
|THYAO
|10,84
|212.888.241
|% 0,56
|
|AFYON
|4,15
|209.314.966
|% 3,23
|
|EKGYO
|1,78
|147.024.014
|% -1,66
|
|ODAS
|2,57
|167.078.859
|% 2,80
|
|VKGYO
|3,50
|176.274.789
|% 4,48
|
|GSRAY
|4,71
|236.983.566
|% 8,28
|
|AFYON
|4,15
|209.314.966
|% 3,23
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4895
|7,4925
|% 0,14
|
|Euro
|8,8158
|8,8225
|% 0,11
|
|Sterlin
|9,6728
|9,7213
|% -0,14
|
|Frank
|8,1331
|8,1821
|% 0,15
|
|Riyal
|1,9910
|2,0010
|% 0,09
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.929
|-3,45
|
|Altın Gr.
|465
|465
|-0,20
|
|Cumhuriyet
|3.070
|3.117
|-1,00
|
|Tam
|3.060
|3.137
|1,37
|
|Yarım
|1.479
|1.518
|0,66
|
|Çeyrek
|742
|759
|0,33
|
|Gümüş.Ons
|26,61
|26,66
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|0,01
|
|B. Petrol
|40,19
|40,19
|0,41
|
Seans Raporu
11:28
daha fazla
-
11:37XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 93 artarak (% 0.32 ) 1, 226
-
11:37
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GUSGR, MRDIN, TSPOR
-
11:37XU100
Endeks 1, 094 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 39 üstünde . İşlem hacmi 3, 195.00 milyon TL de
-
11:37MARKA
Yüzde 9.70 oranında artışla 2.94 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 949, 915 adet işlem
-
11:36MERKO
Yüzde 9.86 oranında artışla 3.12 lira fiyatla işlem gören hissede 935, 718 adet işlem