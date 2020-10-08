***PRKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.10.2020 14:22
***PRKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PRKAB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879799
BIST
15:371.153
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,14
|Açılış
|: 1.157
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152
|
1.159
En Düşük
1.145
15:377,9243
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0425
|Açılış
|: 7,9240
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8770
|
7,9421
En Düşük
7,8628
15:379,3318
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0554
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2400
|
9,3543
En Düşük
9,2582
15:37483,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 4,56
|Açılış
|: 483,12
|
|Önceki Kapanış
|: 478,56
|
483,89
En Düşük
477,18
BIST En Aktif Hisseler15:37
|VANGD
|11,11
|3.008.844
|% 10,00
|
|PRZMA
|6,05
|18.902.409
|% 10,00
|
|UTPYA
|18,37
|10.086.084
|% 10,00
|
|IDGYO
|8,03
|2.000.833
|% 10,00
|
|BASCM
|9,68
|991.126
|% 10,00
|
|TKURU
|550,20
|633.830
|% -10,00
|
|DIRIT
|2,52
|1.405.905
|% -10,00
|
|TLMAN
|29,34
|4.371.266
|% -10,00
|
|MRSHL
|344,40
|2.455.613
|% -9,96
|
|TUCLK
|8,26
|24.416.651
|% -9,92
|
|PETKM
|4,50
|1.030.399.858
|% 2,27
|
|SISE
|6,75
|956.052.720
|% 0,90
|
|ASELS
|18,20
|859.254.784
|% -1,94
|
|TUPRS
|81,85
|730.982.097
|% 1,99
|
|TKNSA
|9,30
|575.549.749
|% -4,52
|
|PETKM
|4,50
|1.030.399.858
|% 2,27
|
|IHLAS
|1,14
|230.246.063
|% 5,56
|
|YYAPI
|1,30
|229.063.901
|% 4,00
|
|YGYO
|1,15
|191.821.229
|% 4,55
|
|SKBNK
|1,69
|262.832.166
|% 0,60
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9212
|7,9243
|% 0,54
|
|Euro
|9,3260
|9,3318
|% 0,60
|
|Sterlin
|10,1937
|10,2449
|% 0,38
|
|Frank
|8,5937
|8,6455
|% 0,38
|
|Riyal
|2,1060
|2,1165
|% 0,49
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.900
|1.900
|12,71
|
|Altın Gr.
|483
|484
|5,02
|
|Cumhuriyet
|3.197
|3.245
|43,00
|
|Tam
|3.182
|3.261
|41,15
|
|Yarım
|1.538
|1.578
|19,90
|
|Çeyrek
|771
|789
|9,95
|
|Gümüş.Ons
|24,06
|24,09
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,12
|0,08
|
|B. Petrol
|42,82
|42,82
|0,83
|
Seans Raporu
15:37
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15:51KERVT
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15:47PENGD
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