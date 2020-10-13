***PRKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.10.2020 16:40
***PRKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PRKAB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881202
BIST
16:321.174
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -4,38
|Açılış
|: 1.181
|
|Önceki Kapanış
|: 1.178
|
1.182
En Düşük
1.171
16:327,9226
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0338
|Açılış
|: 7,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8900
|
7,9226
En Düşük
7,8718
16:329,3131
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0200
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2900
|
9,3353
En Düşük
9,2846
16:32483,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -3,79
|Açılış
|: 483,81
|
|Önceki Kapanış
|: 487,60
|
489,35
En Düşük
483,36
BIST En Aktif Hisseler16:30
|NTHOL
|3,19
|215.550.231
|% 10,00
|
|KLNMA
|54,25
|4.632.082
|% 10,00
|
|DAGHL
|13,31
|771.075
|% 10,00
|
|BMELK
|14,52
|1.913.533
|% 10,00
|
|KERVN
|2,20
|5.277.752
|% 10,00
|
|KSTUR
|134,10
|522.454
|% -10,00
|
|FORMT
|5,04
|9.337.650
|% -10,00
|
|SUMAS
|36,00
|637.523
|% -10,00
|
|LUKSK
|33,32
|7.778.661
|% -9,99
|
|YAPRK
|75,65
|1.359.506
|% -9,99
|
|ODAS
|3,56
|1.062.456.896
|% 2,01
|
|KERVT
|7,31
|706.211.313
|% -5,06
|
|SISE
|6,77
|691.205.456
|% -1,88
|
|TUKAS
|12,47
|607.129.804
|% 4,44
|
|GARAN
|7,11
|602.853.461
|% -0,42
|
|ODAS
|3,56
|1.062.456.896
|% 2,01
|
|EKGYO
|1,86
|445.231.484
|% 1,09
|
|SKBNK
|1,77
|392.301.544
|% 2,91
|
|ISGYO
|2,19
|438.152.690
|% 4,78
|
|KRDMD
|3,61
|581.921.818
|% 0,84
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9162
|7,9189
|% 0,38
|
|Euro
|9,3067
|9,3116
|% -0,23
|
|Sterlin
|10,2320
|10,2833
|% -0,40
|
|Frank
|8,6418
|8,6938
|% 0,04
|
|Riyal
|2,1027
|2,1133
|% 0,32
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.894
|-28,90
|
|Altın Gr.
|483
|483
|-4,10
|
|Cumhuriyet
|3.206
|3.255
|-17,00
|
|Tam
|3.186
|3.267
|-21,84
|
|Yarım
|1.540
|1.580
|-10,56
|
|Çeyrek
|772
|790
|-5,28
|
|Gümüş.Ons
|24,11
|24,15
|-0,97
|
|Gümüş Gr.
|6,21
|6,22
|-0,15
|
|B. Petrol
|42,30
|42,30
|0,58
|