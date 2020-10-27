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***PRKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

27.10.2020 10:00
GÜNCEL HABERLER



***PRKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )

İlgili Şirketler [PRKAB]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

PRKAB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884166


BIST




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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GLRYH 17,49 21.493.469 % 10,00  
OSMEN 22,00 447.928 % 10,00  
KARTN 1.498,20 97.643.404 % 10,00  
PKENT 703,50 3.518 % 9,99  
EUYO 7,27 5.102.239 % 9,98  
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12:11 Alış Satış %  
Dolar 8,1533 8,1581 % 0,92  
Euro 9,6359 9,6448 % 0,97  
Sterlin 10,5902 10,6433 % 0,89  
Frank 8,9511 9,0050 % 0,93  
Riyal 2,1698 2,1807 % 0,96  
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12:11 Alış Satış %  
Altın Ons 1.898 1.899 -3,68  
Altın Gr. 498 498 4,02  
Cumhuriyet 3.299 3.349 25,00  
Tam 3.282 3.365 19,96  
Yarım 1.586 1.628 9,66  
Çeyrek 796 814 4,83  
Gümüş.Ons 24,23 24,27 -0,02  
Gümüş Gr. 6,39 6,39 0,08  
B. Petrol 41,09 41,09 0,26  
Seans Raporu 12:11
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