***PRKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.02.2021 10:29
***PRKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PRKAB]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PRKAB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910269
BIST
10:221.541
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -2,09
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.543
|
1.553
En Düşük
1.537
10:227,0402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0472
|Açılış
|: 7,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9650
|
7,0600
En Düşük
6,9735
10:228,5055
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0326
|Açılış
|: 8,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4450
|
8,5281
En Düşük
8,4397
10:22405,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 1,95
|Açılış
|: 405,58
|
|Önceki Kapanış
|: 403,64
|
406,36
En Düşük
401,23
BIST En Aktif Hisseler10:20
|MERIT
|234,30
|603.557
|% 10,00
|
|SAYAS
|14,97
|21.008.658
|% 9,99
|
|SODSN
|42,36
|701.143
|% 9,97
|
|IDEAS
|32,66
|1.510.917
|% 9,97
|
|VAKFN
|14,90
|6.497.056
|% 9,96
|
|BASCM
|15,57
|203.733
|% -10,00
|
|INTEM
|62,00
|1.792.801
|% -5,63
|
|IZMDC
|4,60
|47.190.132
|% -5,35
|
|DGATE
|16,34
|11.154.977
|% -5,11
|
|NIBAS
|35,96
|5.316.259
|% -4,72
|
|SASA
|42,84
|436.164.522
|% 4,03
|
|HALKB
|5,47
|315.943.647
|% 4,19
|
|SKBNK
|1,54
|298.045.204
|% 0,65
|
|KOZAL
|145,20
|296.495.656
|% 0,28
|
|GUBRF
|77,05
|254.665.609
|% -1,09
|
|SKBNK
|1,54
|298.045.204
|% 0,65
|
|HALKB
|5,47
|315.943.647
|% 4,19
|
|EKGYO
|2,50
|121.486.810
|% 0,00
|
|VAKBN
|4,41
|183.657.126
|% 0,92
|
|PETKM
|5,11
|185.658.775
|% 0,20
|
|10:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0419
|7,0453
|% 0,75
|
|Euro
|8,5039
|8,5097
|% 0,43
|
|Sterlin
|9,7421
|9,7909
|% 0,50
|
|Frank
|7,8422
|7,8894
|% 0,49
|
|Riyal
|1,8715
|1,8809
|% 0,71
|
|10:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.790
|-5,86
|
|Altın Gr.
|405
|406
|1,93
|
|Cumhuriyet
|2.627
|2.731
|-20,00
|
|Tam
|2.673
|2.743
|-21,78
|
|Yarım
|1.292
|1.327
|-10,53
|
|Çeyrek
|648
|663
|-5,26
|
|Gümüş.Ons
|27,19
|27,22
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,18
|0,06
|
|B. Petrol
|63,67
|63,67
|0,32
|
Seans Raporu
10:20
daha fazla
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10:31
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SISE, TAVHL, TTKOM
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10:31
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HALKB, OYAKC, VAKBN
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10:31XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 07 artarak (% 0.01 ) 1, 350
-
10:31
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VAKFN, BALAT, MERIT, UFUK, SAYAS, TMPOL, IDEAS, SODSN
-
10:31
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BASCM