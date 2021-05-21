***PRKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.05.2021 10:01
***PRKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PRKAB]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PRKAB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937118
BIST
18:051.450
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
0
En Düşük
0
18:058,3853
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0048
|Açılış
|: 8,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3600
|
8,3964
En Düşük
8,3662
18:0510,2656
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0040
|Açılış
|: 10,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1800
|
10,2787
En Düşük
10,2358
18:05505,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,39
|Açılış
|: 505,46
|
|Önceki Kapanış
|: 505,84
|
506,87
En Düşük
504,56
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ADESE
|1,71
|23.908.328
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,30
|559.971.003
|% 0,00
|
|AKSGY
|1,95
|6.052.589
|% 0,00
|
|BAGFS
|25,44
|24.939.822
|% 0,00
|
|AVHOL
|6,93
|2.409.915
|% 0,00
|
|ADESE
|1,71
|23.908.328
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,30
|559.971.003
|% 0,00
|
|AKSGY
|1,95
|6.052.589
|% 0,00
|
|BAGFS
|25,44
|24.939.822
|% 0,00
|
|AVHOL
|6,93
|2.409.915
|% 0,00
|
|GARAN
|8,23
|1.731.155.429
|% 0,00
|
|THYAO
|13,58
|1.531.538.784
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,02
|769.490.997
|% 0,00
|
|EREGL
|18,57
|729.550.021
|% 0,00
|
|PETKM
|6,32
|723.690.991
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,19
|511.873.469
|% 0,00
|
|GARAN
|8,23
|1.731.155.429
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,96
|323.890.347
|% 0,00
|
|KARSN
|4,61
|554.906.352
|% 0,00
|
|PETKM
|6,32
|723.690.991
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3814
|8,3853
|% 0,06
|
|Euro
|10,2572
|10,2656
|% 0,04
|
|Sterlin
|11,8615
|11,9210
|% 0,04
|
|Frank
|9,3185
|9,3746
|% 0,19
|
|Riyal
|2,2302
|2,2414
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.874
|1.874
|-2,92
|
|Altın Gr.
|505
|505
|-0,72
|
|Cumhuriyet
|3.335
|3.386
|22,00
|
|Tam
|3.323
|3.409
|1,23
|
|Yarım
|1.606
|1.649
|0,59
|
|Çeyrek
|806
|825
|0,30
|
|Gümüş.Ons
|27,66
|27,69
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,45
|7,46
|-0,03
|
|B. Petrol
|65,19
|65,19
|0,08
|