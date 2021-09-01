***PRKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.09.2021 10:15
***PRKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PRKAB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961126
BIST
17:311.476
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 3,46
|Açılış
|: 1.476
|
|Önceki Kapanış
|: 1.472
|
1.479
En Düşük
1.468
17:318,2963
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0092
|Açılış
|: 8,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3280
|
8,3338
En Düşük
8,2713
17:319,8370
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0111
|Açılış
|: 9,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8200
|
9,8490
En Düşük
9,7770
17:31483,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -1,02
|Açılış
|: 483,42
|
|Önceki Kapanış
|: 484,44
|
486,68
En Düşük
482,09
BIST En Aktif Hisseler17:31
|EGEPO
|5,50
|669.356
|% 10,00
|
|SUMAS
|99,00
|1.152.353
|% 10,00
|
|KONTR
|58,35
|43.438.136
|% 9,99
|
|UTPYA
|24,44
|960.335
|% 9,99
|
|PSDTC
|24,46
|68.082.799
|% 9,98
|
|KARYE
|14,63
|22.042.667
|% -4,07
|
|AGYO
|3,56
|14.675.617
|% -3,78
|
|EUKYO
|5,54
|2.313.351
|% -3,65
|
|SERVE
|15,00
|175.899
|% -3,23
|
|SEYKM
|19,59
|22.041.690
|% -3,21
|
|GARAN
|9,89
|1.158.065.639
|% 0,10
|
|THYAO
|12,94
|980.482.401
|% 2,05
|
|SASA
|27,88
|601.251.750
|% 1,46
|
|KOZAL
|105,10
|571.983.811
|% 1,64
|
|YKBNK
|2,62
|535.145.536
|% -0,76
|
|YKBNK
|2,62
|535.145.536
|% -0,76
|
|GARAN
|9,89
|1.158.065.639
|% 0,10
|
|ODAS
|1,50
|170.711.149
|% 2,74
|
|PETKM
|6,17
|476.348.365
|% -0,48
|
|THYAO
|12,94
|980.482.401
|% 2,05
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2939
|8,2963
|% -0,11
|
|Euro
|9,8324
|9,8370
|% 0,11
|
|Sterlin
|11,4045
|11,4617
|% 0,10
|
|Frank
|9,0275
|9,0819
|% -0,14
|
|Riyal
|2,2060
|2,2170
|% -0,09
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.813
|-0,64
|
|Altın Gr.
|483
|483
|-1,33
|
|Cumhuriyet
|3.204
|3.253
|-14,00
|
|Tam
|3.189
|3.269
|-8,20
|
|Yarım
|1.541
|1.582
|-3,97
|
|Çeyrek
|773
|791
|-1,98
|
|Gümüş.Ons
|24,16
|24,19
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|0,07
|
|B. Petrol
|70,59
|70,59
|-1,05
|