***PRKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.10.2021 10:03
***PRKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PRKAB]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PRKAB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970616
BIST
18:051.414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
0
En Düşük
0
18:059,1434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0658
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0150
|
9,1885
En Düşük
9,0704
18:0510,6268
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0832
|Açılış
|: 10,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4000
|
10,6759
En Düşük
10,5302
18:05527,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 4,06
|Açılış
|: 527,77
|
|Önceki Kapanış
|: 523,56
|
530,07
En Düşük
523,27
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IDGYO
|2,21
|2.535.935
|% 0,00
|
|ZRGYO
|1,59
|2.445.840
|% 0,00
|
|PARSN
|28,44
|28.274.139
|% 0,00
|
|SKBNK
|0,99
|90.673.069
|% 0,00
|
|TRGYO
|3,72
|99.098.412
|% 0,00
|
|IDGYO
|2,21
|2.535.935
|% 0,00
|
|ZRGYO
|1,59
|2.445.840
|% 0,00
|
|PARSN
|28,44
|28.274.139
|% 0,00
|
|SKBNK
|0,99
|90.673.069
|% 0,00
|
|TRGYO
|3,72
|99.098.412
|% 0,00
|
|FROTO
|177,60
|1.658.946.582
|% 0,00
|
|GARAN
|9,38
|1.523.270.280
|% 0,00
|
|THYAO
|14,26
|1.467.916.583
|% 0,00
|
|ASELS
|16,30
|1.401.633.126
|% 0,00
|
|TUPRS
|122,80
|975.340.230
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,82
|671.226.885
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,39
|516.975.786
|% 0,00
|
|GARAN
|9,38
|1.523.270.280
|% 0,00
|
|ODAS
|1,48
|222.489.025
|% 0,00
|
|KRDMD
|6,74
|905.712.229
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,1372
|9,1434
|% 0,72
|
|Euro
|10,6181
|10,6268
|% 0,79
|
|Sterlin
|12,4804
|12,5430
|% 0,90
|
|Frank
|9,8851
|9,9447
|% 0,97
|
|Riyal
|2,4317
|2,4438
|% 0,73
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|-0,17
|
|Altın Gr.
|528
|528
|4,65
|
|Cumhuriyet
|3.453
|3.505
|58,00
|
|Tam
|3.434
|3.520
|56,44
|
|Yarım
|1.660
|1.703
|27,30
|
|Çeyrek
|832
|851
|13,65
|
|Gümüş.Ons
|23,16
|23,18
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,81
|6,82
|0,07
|
|B. Petrol
|83,88
|83,88
|0,70
|