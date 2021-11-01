***PRKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.11.2021 10:07
***PRKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PRKAB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973336
BIST
10:071.523
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,97
|Açılış
|: 1.522
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.526
En Düşük
1.522
10:079,5473
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0423
|Açılış
|: 9,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5100
|
9,6129
En Düşük
9,5154
10:0711,0389
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,0750
|Açılış
|: 10,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0600
|
11,1161
En Düşük
11,0130
10:07546,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -3,72
|Açılış
|: 546,30
|
|Önceki Kapanış
|: 550,02
|
551,52
En Düşük
545,66
BIST En Aktif Hisseler10:05
|ZRGYO
|2,20
|3.657.834
|% 10,00
|
|DOBUR
|58,55
|4.494.200
|% 9,95
|
|HEDEF
|3,43
|30.683.470
|% 9,94
|
|TSPOR
|5,95
|72.829.352
|% 9,78
|
|GSRAY
|3,89
|45.234.615
|% 7,76
|
|EGSER
|14,70
|5.418.608
|% -7,26
|
|ETILR
|4,70
|25.864
|% -5,81
|
|FRIGO
|19,84
|2.313.217
|% -5,52
|
|PRKAB
|21,36
|7.258.660
|% -5,49
|
|MZHLD
|30,16
|34.851
|% -4,86
|
|GARAN
|9,88
|127.079.086
|% 0,30
|
|THYAO
|15,12
|86.906.451
|% 1,00
|
|SASA
|30,66
|83.411.333
|% -1,22
|
|BIMAS
|61,65
|79.880.563
|% -0,80
|
|SISE
|8,47
|76.017.353
|% -2,19
|
|EKGYO
|1,98
|36.838.454
|% 0,51
|
|YKBNK
|2,76
|36.279.690
|% 1,10
|
|GARAN
|9,88
|127.079.086
|% 0,30
|
|TSPOR
|5,95
|72.829.352
|% 9,78
|
|GSRAY
|3,89
|45.234.615
|% 7,76
|
|10:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5456
|9,5488
|% -0,43
|
|Euro
|11,0280
|11,0378
|% -0,68
|
|Sterlin
|12,9928
|13,0580
|% -0,66
|
|Frank
|10,3624
|10,4248
|% -0,63
|
|Riyal
|2,5347
|2,5474
|% -0,55
|
|10:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|-0,28
|
|Altın Gr.
|547
|547
|-3,09
|
|Cumhuriyet
|3.601
|3.655
|-49,00
|
|Tam
|3.586
|3.676
|-34,88
|
|Yarım
|1.733
|1.778
|-16,88
|
|Çeyrek
|869
|889
|-8,43
|
|Gümüş.Ons
|23,82
|23,85
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,30
|7,31
|-0,07
|
|B. Petrol
|83,43
|83,43
|-0,29
|