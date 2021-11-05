***PRKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.11.2021 10:03
***PRKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PRKAB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975045
BIST
10:001.574
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,46
|Açılış
|: 1.576
|
|Önceki Kapanış
|: 1.576
|
1.576
En Düşük
1.574
10:009,7259
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0430
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,7468
En Düşük
9,6664
10:0011,2471
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0209
|Açılış
|: 11,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2100
|
11,2733
En Düşük
11,1845
10:00562,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 4,02
|Açılış
|: 562,62
|
|Önceki Kapanış
|: 558,62
|
562,96
En Düşük
557,05
BIST En Aktif Hisseler10:00
|DOKTA
|33,10
|827.699
|% 6,77
|
|NUGYO
|12,46
|694.471
|% 5,86
|
|KONTR
|77,45
|3.474.562
|% 3,61
|
|AKSA
|24,38
|1.288.166
|% 3,04
|
|KERVN
|0,76
|45.985
|% 2,70
|
|BASGZ
|25,24
|758.689
|% -9,99
|
|DOBUR
|57,40
|465.457
|% -9,96
|
|KARYE
|16,44
|2.942.892
|% -7,74
|
|DARDL
|2,80
|1.116.707
|% -5,08
|
|MMCAS
|5,80
|20.248
|% -3,33
|
|ZRGYO
|2,43
|156.016.146
|% 0,00
|
|TRILC
|9,58
|129.863.161
|% 0,00
|
|HEKTS
|9,04
|84.586.874
|% 0,11
|
|HLGYO
|2,88
|80.917.866
|% 0,00
|
|GESAN
|23,74
|71.592.565
|% 0,00
|
|ZRGYO
|2,43
|156.016.146
|% 0,00
|
|IEYHO
|0,95
|27.121.707
|% 0,00
|
|HLGYO
|2,88
|80.917.866
|% 0,00
|
|TRILC
|9,58
|129.863.161
|% 0,00
|
|TURSG
|4,91
|65.173.780
|% 0,00
|
|10:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7210
|9,7259
|% 0,44
|
|Euro
|11,2400
|11,2471
|% 0,19
|
|Sterlin
|13,1030
|13,1687
|% 0,38
|
|Frank
|10,6285
|10,6925
|% 0,41
|
|Riyal
|2,5884
|2,6013
|% 0,42
|
|10:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|5,07
|
|Altın Gr.
|563
|563
|4,00
|
|Cumhuriyet
|3.717
|3.770
|74,00
|
|Tam
|3.697
|3.790
|71,79
|
|Yarım
|1.787
|1.833
|34,72
|
|Çeyrek
|896
|917
|17,36
|
|Gümüş.Ons
|23,86
|23,88
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,46
|7,47
|0,05
|
|B. Petrol
|81,07
|81,07
|0,53
|