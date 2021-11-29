***PRKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.11.2021 10:32
***PRKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PRKAB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979980
BIST
10:301.782
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 5,95
|Açılış
|: 1.783
|
|Önceki Kapanış
|: 1.776
|
1.793
En Düşük
1.782
10:3012,6502
En Yüksek
|Değişim
|: 2,27%
|| 0,2812
|Açılış
|: 12,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 12,3600
|
12,8144
En Düşük
12,3321
10:3014,2648
En Yüksek
|Değişim
|: 1,83%
|| 0,2558
|Açılış
|: 13,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9500
|
14,4643
En Düşük
13,9221
10:30729,74
En Yüksek
|Değişim
|: 2,34%
|| 16,69
|Açılış
|: 730,38
|
|Önceki Kapanış
|: 713,05
|
739,84
En Düşük
707,61
BIST En Aktif Hisseler10:28
|PRKAB
|87,00
|40.249.332
|% 9,99
|
|RALYH
|19,61
|12.982.427
|% 9,98
|
|DOBUR
|319,90
|10.590.929
|% 9,97
|
|INTEM
|50,45
|4.517.071
|% 9,96
|
|TRILC
|14,36
|61.968.698
|% 9,95
|
|KERVN
|0,60
|552.006
|% -9,09
|
|IDEAS
|30,90
|1.859.763
|% -7,87
|
|FRIGO
|3,85
|5.952.305
|% -7,23
|
|BJKAS
|5,39
|26.527.744
|% -6,42
|
|DURDO
|19,66
|17.381.761
|% -5,75
|
|THYAO
|16,98
|476.828.492
|% -0,06
|
|SISE
|12,05
|216.379.525
|% 0,92
|
|MIATK
|27,62
|161.005.704
|% 8,65
|
|ASELS
|21,26
|152.701.367
|% 2,80
|
|KRDMD
|8,71
|138.012.615
|% 1,04
|
|EKGYO
|2,24
|87.863.018
|% 0,90
|
|YKBNK
|3,21
|97.550.119
|% 0,63
|
|THYAO
|16,98
|476.828.492
|% -0,06
|
|ODAS
|1,54
|42.770.366
|% 0,00
|
|TSKB
|1,48
|32.282.588
|% 0,68
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,6263
|12,6490
|% 2,26
|
|Euro
|14,2298
|14,2680
|% 1,85
|
|Sterlin
|16,8134
|16,8977
|% 2,07
|
|Frank
|13,5992
|13,6811
|% 1,87
|
|Riyal
|3,3619
|3,3787
|% 2,27
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.795
|1,73
|
|Altın Gr.
|731
|732
|18,53
|
|Cumhuriyet
|4.683
|4.754
|-64,00
|
|Tam
|4.662
|4.779
|130,55
|
|Yarım
|2.253
|2.312
|63,15
|
|Çeyrek
|1.130
|1.156
|31,57
|
|Gümüş.Ons
|23,35
|23,39
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|9,51
|9,52
|0,33
|
|B. Petrol
|74,47
|74,47
|2,88
|