***PRKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.01.2022 10:19
***PRKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PRKAB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989716
BIST
11:412.019
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 11,10
|Açılış
|: 2.020
|
|Önceki Kapanış
|: 2.008
|
2.032
En Düşük
2.014
11:4113,8377
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0042
|Açılış
|: 13,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7400
|
13,9039
En Düşük
13,7400
11:4115,6626
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0180
|Açılış
|: 15,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,7087
En Düşük
15,5317
11:41796,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 3,15
|Açılış
|: 796,74
|
|Önceki Kapanış
|: 793,59
|
800,70
En Düşük
790,94
BIST En Aktif Hisseler11:41
|UZERB
|51,20
|1.132.083
|% 9,97
|
|LIDFA
|4,71
|22.571.526
|% 8,78
|
|RODRG
|18,23
|401.443
|% 8,77
|
|OSMEN
|28,34
|4.482.284
|% 6,78
|
|INDES
|8,00
|65.691.232
|% 6,67
|
|ELITE
|19,84
|60.110.902
|% -9,98
|
|SODSN
|27,52
|242.671
|% -9,95
|
|SUMAS
|80,35
|164.959
|% -5,36
|
|IHAAS
|10,63
|2.212.084
|% -3,54
|
|TUCLK
|14,89
|3.561.434
|% -3,31
|
|YKBNK
|3,59
|537.219.023
|% 2,87
|
|TUPRS
|185,20
|295.122.783
|% -0,91
|
|BIMAS
|69,80
|211.324.305
|% 1,23
|
|KOZAL
|124,50
|180.770.330
|% -0,32
|
|TAVHL
|36,42
|125.407.986
|% 0,39
|
|YKBNK
|3,59
|537.219.023
|% 2,87
|
|TSKB
|1,54
|83.510.094
|% 1,99
|
|ODAS
|1,38
|67.024.365
|% 0,73
|
|EKGYO
|2,30
|63.608.025
|% 1,77
|
|ADESE
|0,80
|16.461.441
|% 1,27
|
|11:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8013
|13,8377
|% -0,03
|
|Euro
|15,6218
|15,6626
|% 0,12
|
|Sterlin
|18,6947
|18,7885
|% 0,43
|
|Frank
|14,9814
|15,0717
|% 0,47
|
|Riyal
|3,6761
|3,6946
|% 0,30
|
|11:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|2,09
|
|Altın Gr.
|797
|797
|3,15
|
|Cumhuriyet
|5.257
|5.336
|-4,00
|
|Tam
|5.230
|5.367
|-4,40
|
|Yarım
|2.528
|2.596
|-2,13
|
|Çeyrek
|1.268
|1.298
|-1,06
|
|Gümüş.Ons
|22,14
|22,17
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|9,83
|9,85
|0,00
|
|B. Petrol
|82,25
|82,25
|0,26
|