***PRKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.01.2022 16:39
***PRKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PRKAB]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PRKAB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989961
BIST
16:302.011
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 3,79
|Açılış
|: 2.020
|
|Önceki Kapanış
|: 2.008
|
2.032
En Düşük
1.994
16:3013,8932
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0513
|Açılış
|: 13,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7400
|
13,9315
En Düşük
13,7400
16:3015,7214
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0768
|Açılış
|: 15,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,7582
En Düşük
15,5317
16:30800,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 6,61
|Açılış
|: 800,20
|
|Önceki Kapanış
|: 793,59
|
802,62
En Düşük
790,94
BIST En Aktif Hisseler16:28
|UZERB
|51,20
|1.937.459
|% 9,97
|
|GEDZA
|18,22
|27.792.891
|% 9,96
|
|LIDFA
|4,76
|30.630.375
|% 9,93
|
|BRMEN
|2,12
|670.749
|% 9,84
|
|SODSN
|33,46
|525.889
|% 9,49
|
|DOBUR
|92,80
|11.989.036
|% -9,99
|
|ELITE
|19,84
|63.574.232
|% -9,98
|
|SEYKM
|9,51
|251.162.835
|% -7,67
|
|IHEVA
|1,00
|24.509.246
|% -5,66
|
|AYES
|23,54
|143.596
|% -4,70
|
|GARAN
|11,67
|3.565.663.425
|% 1,66
|
|EREGL
|30,54
|3.089.089.634
|% 1,13
|
|KRDMD
|11,25
|2.124.203.612
|% 6,23
|
|THYAO
|24,46
|2.087.443.260
|% -1,61
|
|YKBNK
|3,59
|1.447.489.023
|% 2,87
|
|YKBNK
|3,59
|1.447.489.023
|% 2,87
|
|GARAN
|11,67
|3.565.663.425
|% 1,66
|
|KRDMD
|11,25
|2.124.203.612
|% 6,23
|
|EKGYO
|2,30
|397.733.424
|% 1,77
|
|TSKB
|1,55
|266.732.544
|% 2,65
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8763
|13,8932
|% 0,37
|
|Euro
|15,6856
|15,7214
|% 0,49
|
|Sterlin
|18,7573
|18,8514
|% 0,77
|
|Frank
|14,9984
|15,0888
|% 0,58
|
|Riyal
|3,6893
|3,7078
|% 0,66
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.784
|-4,51
|
|Altın Gr.
|799
|799
|5,41
|
|Cumhuriyet
|5.317
|5.397
|61,00
|
|Tam
|5.285
|5.422
|55,76
|
|Yarım
|2.554
|2.623
|26,98
|
|Çeyrek
|1.281
|1.311
|13,48
|
|Gümüş.Ons
|21,96
|21,98
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|9,89
|9,90
|0,05
|
|B. Petrol
|82,87
|82,87
|0,88
|