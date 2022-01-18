***PRKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.01.2022 14:46
***PRKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PRKAB]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PRKAB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994869
BIST
15:032.065
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -21,10
|Açılış
|: 2.083
|
|Önceki Kapanış
|: 2.086
|
2.086
En Düşük
2.061
15:0313,5540
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,1165
|Açılış
|: 13,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4400
|
13,5621
En Düşük
13,4068
15:0315,4385
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,1043
|Açılış
|: 15,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2900
|
15,4677
En Düşük
15,3044
15:03790,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 3,95
|Açılış
|: 790,07
|
|Önceki Kapanış
|: 786,12
|
790,87
En Düşük
783,36
BIST En Aktif Hisseler15:03
|EMNIS
|28,62
|595.182
|% 9,99
|
|UFUK
|22,02
|1.375.921
|% 9,99
|
|KRSTL
|5,21
|73.355.797
|% 9,00
|
|DARDL
|4,09
|186.367.856
|% 8,49
|
|KSTUR
|300,00
|1.063.996
|% 8,19
|
|KUTPO
|100,80
|120.256.638
|% -10,00
|
|QNBFL
|96,30
|666.090
|% -10,00
|
|QNBFB
|41,24
|327.260
|% -10,00
|
|UZERB
|66,65
|1.952.480
|% -9,99
|
|PKENT
|329,10
|65.149.784
|% -9,98
|
|THYAO
|27,72
|2.378.337.999
|% -1,98
|
|KRDMD
|12,31
|1.965.273.387
|% -3,53
|
|GARAN
|12,06
|1.955.257.692
|% 0,58
|
|YKBNK
|4,09
|1.485.495.188
|% 1,49
|
|AKBNK
|7,81
|1.255.042.939
|% 0,77
|
|YKBNK
|4,09
|1.485.495.188
|% 1,49
|
|HALKB
|5,50
|951.303.024
|% 0,92
|
|EKGYO
|2,49
|428.773.129
|% -0,80
|
|GARAN
|12,06
|1.955.257.692
|% 0,58
|
|AKBNK
|7,81
|1.255.042.939
|% 0,77
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5455
|13,5540
|% 0,87
|
|Euro
|15,4225
|15,4385
|% 0,68
|
|Sterlin
|18,3798
|18,4719
|% 0,56
|
|Frank
|14,7519
|14,8408
|% 0,79
|
|Riyal
|3,6022
|3,6203
|% 0,90
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.814
|-5,90
|
|Altın Gr.
|790
|790
|3,95
|
|Cumhuriyet
|5.247
|5.326
|27,00
|
|Tam
|5.221
|5.354
|24,02
|
|Yarım
|2.524
|2.590
|11,62
|
|Çeyrek
|1.266
|1.295
|5,81
|
|Gümüş.Ons
|22,90
|22,94
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|9,98
|10,00
|0,03
|
|B. Petrol
|87,28
|87,28
|0,80
|
Seans Raporu
15:03
daha fazla
-
15:14XU100
Endeks 2, 067 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 9 altında . İşlem hacmi 21, 367.00 milyon TL de
-
15:14SELVA
Yüzde -5.31 oranında düşüşle 15.15 lira fiyatla işlem gören hissede 406, 077 adet işlem
-
15:13PRKAB
Yüzde -6.70 oranında düşüşle 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 994, 379 adet işlem
-
15:10KRDMB
Yüzde -4.58 oranında düşüşle 11.05 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 604, 719 adet işlem
-
15:09
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TTKOM, PGSUS, KRDMD