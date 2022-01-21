***PRKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.01.2022 12:42
***PRKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PRKAB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995582
BIST
18:052.011
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -3,05
|Açılış
|: 2.008
|
|Önceki Kapanış
|: 2.014
|
2.021
En Düşük
1.987
18:0513,4550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0783
|Açılış
|: 13,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3700
|
13,4600
En Düşük
13,3152
18:0515,2692
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,1252
|Açılış
|: 15,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1700
|
15,2787
En Düşük
15,0961
18:05793,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 3,43
|Açılış
|: 793,41
|
|Önceki Kapanış
|: 789,98
|
796,77
En Düşük
787,04
BIST En Aktif Hisseler18:05
|LINK
|33,44
|28.283.665
|% 10,00
|
|SANEL
|9,58
|7.694.445
|% 9,99
|
|KGYO
|6,86
|27.000.860
|% 9,94
|
|ERCB
|50,95
|94.413.873
|% 9,90
|
|LIDFA
|4,89
|73.534.804
|% 9,89
|
|UZERB
|59,40
|810.097
|% -10,00
|
|AKFGY
|5,26
|186.747.744
|% -9,93
|
|EMNIS
|27,56
|1.675.902
|% -8,50
|
|AYCES
|73,50
|9.647.493
|% -6,96
|
|IDEAS
|31,50
|60.393.109
|% -5,97
|
|THYAO
|27,50
|3.163.189.469
|% -2,14
|
|KRDMD
|12,52
|3.031.502.584
|% -1,03
|
|GARAN
|11,93
|1.865.706.444
|% -0,08
|
|SISE
|13,92
|1.747.677.990
|% 0,94
|
|YKBNK
|4,08
|1.574.903.553
|% 1,49
|
|YKBNK
|4,08
|1.574.903.553
|% 1,49
|
|KRDMD
|12,52
|3.031.502.584
|% -1,03
|
|EKGYO
|2,45
|581.627.764
|% 2,08
|
|PETKM
|8,92
|1.572.209.695
|% 0,68
|
|GARAN
|11,93
|1.865.706.444
|% -0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4361
|13,4550
|% 0,59
|
|Euro
|15,2484
|15,2692
|% 0,83
|
|Sterlin
|18,1594
|18,2504
|% 0,29
|
|Frank
|14,6890
|14,7775
|% 1,30
|
|Riyal
|3,5719
|3,5898
|% 0,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.835
|-3,46
|
|Altın Gr.
|794
|794
|3,93
|
|Cumhuriyet
|5.267
|5.346
|2,00
|
|Tam
|5.241
|5.374
|0,22
|
|Yarım
|2.533
|2.600
|0,10
|
|Çeyrek
|1.271
|1.300
|0,06
|
|Gümüş.Ons
|24,37
|24,39
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,54
|10,55
|0,04
|
|B. Petrol
|86,86
|86,86
|-1,52
|
Seans Raporu
18:05
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