***PRKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.02.2022 17:20
***PRKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PRKAB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999252
BIST
10:491.964
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 5,99
|Açılış
|: 1.970
|
|Önceki Kapanış
|: 1.958
|
1.974
En Düşük
1.958
10:4913,5520
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0177
|Açılış
|: 13,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5600
|
13,6023
En Düşük
13,5079
10:4915,5294
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0001
|Açılış
|: 15,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3200
|
15,5933
En Düşük
15,4824
10:49787,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,19
|Açılış
|: 787,65
|
|Önceki Kapanış
|: 787,84
|
790,69
En Düşük
784,02
BIST En Aktif Hisseler10:49
|PKENT
|406,10
|9.098.296
|% 9,99
|
|BRSAN
|27,80
|40.185.716
|% 8,17
|
|OZGYO
|2,41
|43.556.101
|% 6,64
|
|DURDO
|17,94
|4.682.926
|% 6,34
|
|TETMT
|337,10
|3.864.557
|% 5,91
|
|ORCAY
|51,55
|20.483.689
|% -9,96
|
|SANEL
|11,88
|11.369.790
|% -9,93
|
|UZERB
|39,70
|58.994
|% -7,46
|
|DIRIT
|3,26
|108.085
|% -7,12
|
|EDATA
|24,40
|146.888
|% -5,79
|
|YKBNK
|4,10
|455.608.518
|% 0,49
|
|THYAO
|27,12
|441.896.627
|% 0,37
|
|KRDMD
|11,18
|218.278.169
|% -0,45
|
|GARAN
|11,91
|160.651.072
|% -0,25
|
|EKGYO
|2,38
|148.252.549
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,10
|455.608.518
|% 0,49
|
|EKGYO
|2,38
|148.252.549
|% 0,00
|
|TSKB
|1,55
|45.744.776
|% -0,64
|
|KRDMD
|11,18
|218.278.169
|% -0,45
|
|OZGYO
|2,41
|43.556.101
|% 6,64
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5412
|13,5520
|% -0,13
|
|Euro
|15,5137
|15,5294
|% 0,00
|
|Sterlin
|18,3676
|18,4597
|% -0,09
|
|Frank
|14,6634
|14,7517
|% -0,01
|
|Riyal
|3,6033
|3,6214
|% -0,06
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|1,68
|
|Altın Gr.
|788
|788
|0,40
|
|Cumhuriyet
|5.222
|5.301
|0,00
|
|Tam
|5.196
|5.328
|-1,42
|
|Yarım
|2.512
|2.577
|-0,69
|
|Çeyrek
|1.260
|1.289
|-0,34
|
|Gümüş.Ons
|22,49
|22,52
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|9,81
|9,82
|0,05
|
|B. Petrol
|91,52
|91,52
|0,41
|
Seans Raporu
10:49
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11:04BRYAT
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