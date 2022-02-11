***PRKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.02.2022 10:01
***PRKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PRKAB]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PRKAB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001012
BIST
17:162.047
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 8,15
|Açılış
|: 2.023
|
|Önceki Kapanış
|: 2.039
|
2.053
En Düşük
1.992
17:1613,5357
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0206
|Açılış
|: 13,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5450
|
13,5686
En Düşük
13,4400
17:1615,4393
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0253
|Açılış
|: 15,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4200
|
15,4711
En Düşük
15,3080
17:16793,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,40
|Açılış
|: 793,45
|
|Önceki Kapanış
|: 793,85
|
796,25
En Düşük
789,12
BIST En Aktif Hisseler17:16
|PKENT
|653,80
|13.108.487
|% 9,99
|
|INVEO
|29,54
|85.486.594
|% 9,98
|
|OYLUM
|4,86
|10.430.373
|% 9,95
|
|GMTAS
|2,78
|9.063.612
|% 9,88
|
|OZGYO
|2,35
|78.081.356
|% 9,81
|
|ORCAY
|30,46
|148.719.164
|% -9,99
|
|KLKIM
|16,69
|242.291.020
|% -8,20
|
|ASUZU
|50,00
|121.350.636
|% -6,19
|
|SANEL
|10,50
|3.849.330
|% -5,91
|
|EUHOL
|2,88
|870.292
|% -5,88
|
|THYAO
|29,84
|6.853.951.898
|% 0,13
|
|KRDMD
|12,00
|1.935.258.796
|% 1,52
|
|EREGL
|29,22
|1.897.118.753
|% -0,81
|
|TUPRS
|195,60
|1.369.094.454
|% 2,95
|
|SISE
|13,90
|1.320.162.879
|% -0,14
|
|THYAO
|29,84
|6.853.951.898
|% 0,13
|
|YKBNK
|4,09
|869.476.915
|% -0,24
|
|EKGYO
|2,32
|421.515.578
|% -0,43
|
|KRDMD
|12,00
|1.935.258.796
|% 1,52
|
|MOBTL
|1,93
|249.508.079
|% 9,66
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5146
|13,5357
|% 0,15
|
|Euro
|15,3974
|15,4393
|% -0,16
|
|Sterlin
|18,2675
|18,3592
|% 0,03
|
|Frank
|14,5110
|14,5984
|% -0,06
|
|Riyal
|3,5865
|3,6045
|% -0,12
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.830
|1.830
|2,56
|
|Altın Gr.
|793
|794
|-0,27
|
|Cumhuriyet
|5.272
|5.351
|-18,00
|
|Tam
|5.249
|5.380
|-17,49
|
|Yarım
|2.537
|2.602
|-8,47
|
|Çeyrek
|1.272
|1.301
|-4,23
|
|Gümüş.Ons
|23,04
|23,06
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|10,00
|10,01
|-0,08
|
|B. Petrol
|92,28
|92,28
|0,87
|