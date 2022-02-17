***PRKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.02.2022 10:11
***PRKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PRKAB]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PRKAB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002302
BIST
11:482.028
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -13,31
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.041
|
2.059
En Düşük
2.018
11:4813,6138
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0169
|Açılış
|: 13,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6170
|
13,6248
En Düşük
13,5639
11:4815,4965
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0154
|Açılış
|: 15,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4600
|
15,5293
En Düşük
15,4100
11:48826,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 8,05
|Açılış
|: 827,10
|
|Önceki Kapanış
|: 818,49
|
827,74
En Düşük
816,07
BIST En Aktif Hisseler11:48
|UZERB
|55,65
|292.775
|% 9,98
|
|DESPC
|10,30
|17.821.433
|% 9,93
|
|ARMDA
|69,75
|10.292.140
|% 9,93
|
|EKIZ
|7,18
|94.726
|% 9,12
|
|BMSCH
|8,02
|39.699.859
|% 8,82
|
|PKENT
|640,80
|963.122
|% -9,99
|
|KAPLM
|45,86
|1.099.631
|% -9,99
|
|SANEL
|8,15
|2.156.645
|% -9,94
|
|DZGYO
|3,06
|8.080.899
|% -8,93
|
|OYLUM
|4,98
|6.731.330
|% -8,79
|
|THYAO
|29,68
|2.758.041.389
|% 0,27
|
|KRDMD
|11,76
|755.235.068
|% -0,93
|
|TUPRS
|192,00
|644.885.009
|% -1,84
|
|EREGL
|28,10
|510.453.775
|% -0,28
|
|YKBNK
|4,03
|432.321.530
|% 0,50
|
|YKBNK
|4,03
|432.321.530
|% 0,50
|
|THYAO
|29,68
|2.758.041.389
|% 0,27
|
|EKGYO
|2,32
|153.426.816
|% -1,69
|
|KRDMD
|11,76
|755.235.068
|% -0,93
|
|PETKM
|8,15
|320.556.192
|% -1,21
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6085
|13,6138
|% 0,12
|
|Euro
|15,4767
|15,4965
|% 0,10
|
|Sterlin
|18,4441
|18,5366
|% 0,09
|
|Frank
|14,7171
|14,8057
|% 0,15
|
|Riyal
|3,6195
|3,6376
|% 0,20
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.887
|14,34
|
|Altın Gr.
|825
|825
|6,28
|
|Cumhuriyet
|5.413
|5.495
|3,00
|
|Tam
|5.389
|5.523
|2,55
|
|Yarım
|2.604
|2.672
|1,24
|
|Çeyrek
|1.306
|1.336
|0,62
|
|Gümüş.Ons
|23,71
|23,73
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,37
|10,38
|0,04
|
|B. Petrol
|94,22
|94,22
|-0,59
|