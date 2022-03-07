***PRKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.03.2022 11:25
***PRKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PRKAB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007711
BIST
11:231.988
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -2,66
|Açılış
|: 1.983
|
|Önceki Kapanış
|: 1.991
|
1.998
En Düşük
1.976
11:2314,3072
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0930
|Açılış
|: 14,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2050
|
14,3957
En Düşük
14,1994
11:2315,5963
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0203
|Açılış
|: 15,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,6379
En Düşük
15,4420
11:23918,26
En Yüksek
|Değişim
|: 2,11%
|| 19,02
|Açılış
|: 918,26
|
|Önceki Kapanış
|: 899,24
|
925,11
En Düşük
898,30
BIST En Aktif Hisseler11:23
|EKIZ
|7,13
|690.377
|% 9,86
|
|PETUN
|24,08
|37.354.227
|% 9,16
|
|ULUUN
|8,04
|101.323.798
|% 9,09
|
|OZKGY
|8,44
|41.694.792
|% 7,93
|
|OZKGY
|8,44
|41.694.792
|% 7,93
|
|USAK
|1,49
|56.753.281
|% -9,15
|
|ODAS
|1,35
|158.336.700
|% -7,53
|
|DIRIT
|3,43
|46.188
|% -7,05
|
|GWIND
|6,83
|25.267.999
|% -6,18
|
|KAPLM
|47,00
|134.843
|% -6,09
|
|KRDMD
|13,87
|1.128.739.836
|% 2,59
|
|EREGL
|34,52
|743.367.441
|% 1,53
|
|THYAO
|24,86
|578.113.388
|% -1,74
|
|TUPRS
|198,80
|485.768.422
|% 1,69
|
|ASELS
|23,80
|482.860.966
|% -1,65
|
|ODAS
|1,35
|158.336.700
|% -7,53
|
|KRDMD
|13,87
|1.128.739.836
|% 2,59
|
|EKGYO
|2,05
|156.671.213
|% 0,49
|
|PETKM
|8,20
|440.476.069
|% 2,50
|
|DOHOL
|2,91
|137.651.016
|% 0,69
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,3016
|14,3072
|% 0,65
|
|Euro
|15,5604
|15,5963
|% 0,13
|
|Sterlin
|18,7907
|18,8850
|% 0,07
|
|Frank
|15,4480
|15,5411
|% 0,04
|
|Riyal
|3,7988
|3,8179
|% 0,57
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.997
|1.998
|29,82
|
|Altın Gr.
|914
|914
|15,25
|
|Cumhuriyet
|5.968
|6.058
|51,00
|
|Tam
|5.938
|6.086
|147,52
|
|Yarım
|2.870
|2.944
|71,36
|
|Çeyrek
|1.439
|1.472
|35,68
|
|Gümüş.Ons
|25,94
|25,97
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|11,85
|11,87
|0,16
|
|B. Petrol
|128
|128
|9,49
|
Seans Raporu
11:23
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11:38XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 37 kaybederek (% -0.02 ) 2, 237
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