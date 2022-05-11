***PRKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.05.2022 11:44
***PRKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PRKAB]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PRKAB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029121
BIST
12:342.483
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -7,62
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.501
En Düşük
2.476
12:3415,3192
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0729
|Açılış
|: 15,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3280
|
15,3880
En Düşük
15,2421
12:3416,2229
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,1404
|Açılış
|: 16,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1500
|
16,2682
En Düşük
16,0616
12:34912,16
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 9,75
|Açılış
|: 912,16
|
|Önceki Kapanış
|: 902,42
|
912,67
En Düşük
900,64
BIST En Aktif Hisseler12:33
|ULUUN
|10,38
|69.203.574
|% 9,96
|
|UFUK
|50,45
|523.469
|% 9,96
|
|IMASM
|26,52
|4.641.345
|% 9,95
|
|ESCOM
|10,83
|27.597.330
|% 9,95
|
|MNDRS
|2,93
|22.719.583
|% 9,74
|
|KLMSN
|11,16
|14.242.943
|% -10,00
|
|SELVA
|14,24
|1.411.739
|% -9,99
|
|PKENT
|206,50
|110.014.362
|% -9,98
|
|MERCN
|14,17
|21.861.967
|% -9,97
|
|CUSAN
|9,88
|25.403.950
|% -9,94
|
|THYAO
|42,38
|1.352.405.354
|% 0,43
|
|SISE
|20,10
|1.014.853.255
|% 0,30
|
|KRDMD
|16,59
|890.438.011
|% 0,12
|
|SAHOL
|20,90
|751.802.885
|% 1,95
|
|TUPRS
|248,60
|655.959.445
|% 1,26
|
|EKGYO
|2,76
|297.207.916
|% -0,36
|
|DOHOL
|3,74
|263.175.114
|% -2,60
|
|PETKM
|10,33
|639.236.136
|% 1,47
|
|ODAS
|2,52
|151.154.661
|% 2,44
|
|YKBNK
|4,82
|287.108.302
|% -0,62
|
|12:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,2950
|15,3169
|% 0,46
|
|Euro
|16,1777
|16,2023
|% 0,74
|
|Sterlin
|18,9080
|19,0029
|% 0,87
|
|Frank
|15,4326
|15,5256
|% 1,05
|
|Riyal
|4,0713
|4,0918
|% 0,33
|
|12:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.852
|13,02
|
|Altın Gr.
|912
|912
|9,32
|
|Cumhuriyet
|6.159
|6.252
|5,00
|
|Tam
|6.128
|6.286
|1,57
|
|Yarım
|2.962
|3.041
|0,75
|
|Çeyrek
|1.486
|1.520
|0,38
|
|Gümüş.Ons
|21,77
|21,80
|0,52
|
|Gümüş Gr.
|10,73
|10,75
|0,30
|
|B. Petrol
|105
|105
|2,96
|