***PRKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.05.2022 10:03
***PRKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PRKAB]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PRKAB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031943
BIST
10:192.383
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 1,64
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.381
|
2.394
En Düşük
2.380
10:1916,0949
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,1693
|Açılış
|: 15,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9050
|
16,0949
En Düşük
15,9172
10:1917,2799
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 0,2439
|Açılış
|: 16,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7700
|
17,2799
En Düşük
16,8668
10:19959,88
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 11,08
|Açılış
|: 959,88
|
|Önceki Kapanış
|: 948,79
|
960,61
En Düşük
947,65
BIST En Aktif Hisseler10:17
|KGYO
|4,76
|922.283
|% 9,93
|
|LIDFA
|8,08
|15.798.363
|% 9,93
|
|POLHO
|4,42
|37.255.737
|% 8,60
|
|INTEM
|66,00
|11.496.888
|% 7,58
|
|DERHL
|7,24
|15.042.732
|% 6,94
|
|IMASM
|41,00
|4.082.483
|% -8,48
|
|KAPLM
|69,00
|1.204.001
|% -4,96
|
|ESCOM
|12,65
|2.907.179
|% -4,89
|
|DOBUR
|44,70
|333.688
|% -4,89
|
|ISDMR
|25,22
|1.650.884
|% -4,69
|
|GARAN
|15,34
|478.623.094
|% 1,12
|
|THYAO
|43,08
|396.220.823
|% 0,28
|
|SISE
|19,69
|206.193.117
|% 1,76
|
|HEKTS
|29,04
|184.692.352
|% 2,83
|
|ASELS
|23,60
|160.030.500
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,26
|70.047.458
|% -0,79
|
|GARAN
|15,34
|478.623.094
|% 1,12
|
|YKBNK
|4,40
|97.652.589
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,62
|76.226.831
|% 1,12
|
|EKGYO
|2,58
|46.735.380
|% 0,39
|
|10:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,0756
|16,0861
|% 1,01
|
|Euro
|17,2411
|17,2681
|% 1,36
|
|Sterlin
|20,1692
|20,2704
|% 0,95
|
|Frank
|16,6136
|16,7137
|% 1,17
|
|Riyal
|4,2697
|4,2911
|% 0,91
|
|10:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.857
|3,18
|
|Altın Gr.
|954
|955
|5,72
|
|Cumhuriyet
|6.279
|6.374
|-10,00
|
|Tam
|6.248
|6.406
|-6,07
|
|Yarım
|3.020
|3.099
|-2,93
|
|Çeyrek
|1.515
|1.549
|-1,47
|
|Gümüş.Ons
|21,84
|21,87
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,20
|11,22
|0,05
|
|B. Petrol
|109
|109
|-1,44
|