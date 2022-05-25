***PRKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.05.2022 17:16
***PRKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PRKAB]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PRKAB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032413
BIST
17:202.419
En Yüksek
|Değişim
|: 1,86%
|| 44,09
|Açılış
|: 2.387
|
|Önceki Kapanış
|: 2.375
|
2.419
En Düşük
2.384
17:2016,3766
En Yüksek
|Değişim
|: 1,87%
|| 0,3008
|Açılış
|: 16,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0700
|
16,3766
En Düşük
16,0430
17:2017,4966
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,2000
|Açılış
|: 17,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2100
|
17,4966
En Düşük
17,2406
17:20973,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 7,32
|Açılış
|: 973,67
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
977,42
En Düşük
961,64
BIST En Aktif Hisseler17:18
|DAGHL
|27,06
|5.241.666
|% 10,00
|
|ARCLK
|74,40
|540.049.488
|% 9,98
|
|GZNMI
|31,78
|62.716.225
|% 9,97
|
|MZHLD
|57,45
|10.371.998
|% 9,95
|
|ALKA
|39,34
|53.922.050
|% 9,95
|
|MEPET
|4,07
|24.417.934
|% -9,96
|
|EMKEL
|2,48
|33.349.359
|% -9,82
|
|NUGYO
|5,54
|94.507.708
|% -9,62
|
|SELVA
|8,52
|34.916.937
|% -9,36
|
|FENER
|43,20
|282.822.041
|% -5,88
|
|SISE
|20,70
|2.501.806.416
|% 4,44
|
|THYAO
|42,16
|2.399.681.832
|% 0,00
|
|GARAN
|14,77
|1.991.479.383
|% -0,26
|
|ASELS
|23,66
|1.415.540.021
|% 2,60
|
|HALKB
|5,62
|1.208.451.784
|% 9,13
|
|YKBNK
|4,49
|1.095.073.251
|% 2,51
|
|HALKB
|5,62
|1.208.451.784
|% 9,13
|
|EKGYO
|2,59
|487.902.118
|% 1,17
|
|VAKBN
|4,17
|719.485.904
|% 5,04
|
|GARAN
|14,77
|1.991.479.383
|% -0,26
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3586
|16,3634
|% 1,79
|
|Euro
|17,4730
|17,4922
|% 1,13
|
|Sterlin
|20,4283
|20,5308
|% 1,54
|
|Frank
|16,9267
|17,0286
|% 1,41
|
|Riyal
|4,3497
|4,3715
|% 1,65
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.850
|-16,32
|
|Altın Gr.
|973
|973
|6,74
|
|Cumhuriyet
|6.464
|6.562
|55,00
|
|Tam
|6.433
|6.595
|55,56
|
|Yarım
|3.109
|3.190
|26,88
|
|Çeyrek
|1.560
|1.595
|13,44
|
|Gümüş.Ons
|21,93
|21,97
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,50
|11,51
|0,06
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,85
|
Seans Raporu
17:18
daha fazla
-
17:33SEKFK
Yüzde 9.87 oranında artışla 5.79 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 020, 353 adet işlem
-
17:31XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 58, 19 artarak (% 2.21 ) 2, 691
-
17:31XU100
Endeks 2, 418 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 8 üstünde . İşlem hacmi 28, 269.00 milyon TL de
-
17:30PENTA
Yüzde 6.21 oranında artışla 373.00 lira fiyatla işlem gören hissede 277, 295 adet işlem
-
17:28KGYO
Yüzde 9.87 oranında artışla 5.23 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 003, 107 adet işlem