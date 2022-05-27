***PRKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.05.2022 15:16
***PRKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PRKAB]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PRKAB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032931
BIST
15:052.453
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 2,50
|Açılış
|: 2.454
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.470
En Düşük
2.445
15:0516,3973
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0485
|Açılış
|: 16,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3500
|
16,4021
En Düşük
16,3130
15:0517,5838
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0242
|Açılış
|: 17,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,6366
En Düşük
17,5279
15:05981,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 8,93
|Açılış
|: 981,52
|
|Önceki Kapanış
|: 972,60
|
981,79
En Düşük
971,08
BIST En Aktif Hisseler15:03
|RODRG
|17,60
|3.708.300
|% 10,00
|
|AKSA
|54,20
|245.300.727
|% 9,67
|
|HATEK
|20,94
|36.238.292
|% 7,94
|
|ULUUN
|13,90
|180.204.941
|% 7,92
|
|MPARK
|35,20
|135.675.315
|% 5,90
|
|LIDFA
|8,20
|7.693.181
|% -9,99
|
|AKFGY
|2,78
|325.685.482
|% -8,55
|
|IHAAS
|23,50
|836.867
|% -8,42
|
|DAGHL
|28,30
|8.186.616
|% -4,78
|
|NUGYO
|4,78
|112.333.830
|% -4,40
|
|THYAO
|45,04
|3.166.267.185
|% 1,30
|
|KARSN
|6,68
|1.944.167.874
|% 4,37
|
|EREGL
|33,08
|1.376.386.734
|% 2,04
|
|KRDMD
|14,72
|1.294.153.377
|% 0,48
|
|SISE
|20,50
|1.117.180.515
|% -1,91
|
|KARSN
|6,68
|1.944.167.874
|% 4,37
|
|DOHOL
|3,79
|449.158.310
|% 0,80
|
|AKFGY
|2,78
|325.685.482
|% -8,55
|
|HALKB
|5,66
|641.077.183
|% 2,35
|
|YKBNK
|4,52
|455.274.226
|% -0,66
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3913
|16,4035
|% 0,33
|
|Euro
|17,5655
|17,5868
|% 0,15
|
|Sterlin
|20,6348
|20,7383
|% 0,43
|
|Frank
|17,0516
|17,1544
|% 0,44
|
|Riyal
|4,3580
|4,3799
|% 0,31
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|8,54
|
|Altın Gr.
|980
|981
|7,92
|
|Cumhuriyet
|6.505
|6.603
|44,00
|
|Tam
|6.478
|6.641
|47,32
|
|Yarım
|3.131
|3.212
|22,89
|
|Çeyrek
|1.570
|1.606
|11,44
|
|Gümüş.Ons
|22,30
|22,34
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|11,78
|11,79
|0,22
|
|B. Petrol
|113
|113
|-0,71
|
Seans Raporu
15:03
daha fazla
-
15:18XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 33 kaybederek (% -0.16 ) 2, 728
-
15:18XU100
Endeks 2, 452 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 04 üstünde . İşlem hacmi 24, 175.00 milyon TL de
-
15:17GEDIK
Yüzde 5.05 oranında artışla 6.87 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 632, 996 adet işlem
-
15:16OYYAT
Yüzde 5.58 oranında artışla 82.25 lira fiyatla işlem gören hissede 738, 499 adet işlem
-
15:14MPARK
Yüzde 5.66 oranında artışla 35.12 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 913, 495 adet işlem