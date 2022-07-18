***PRKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.07.2022 14:45
***PRKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PRKAB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045826
BIST
17:502.448
En Yüksek
|Değişim
|: 2,73%
|| 65,08
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.382
|
2.448
En Düşük
2.402
17:5017,4732
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0733
|Açılış
|: 17,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5200
|
17,5132
En Düşük
17,2771
17:5017,8331
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 0,2817
|Açılış
|: 17,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6500
|
17,8331
En Düşük
17,4486
17:50962,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 6,17
|Açılış
|: 962,04
|
|Önceki Kapanış
|: 955,87
|
970,35
En Düşük
948,85
BIST En Aktif Hisseler17:48
|RTALB
|9,24
|160.894.663
|% 10,00
|
|TMSN
|34,46
|296.632.487
|% 9,96
|
|MAKIM
|14,71
|198.676.494
|% 9,94
|
|KLRHO
|11,41
|63.451.914
|% 9,92
|
|IMASM
|57,60
|14.946.012
|% 9,92
|
|GESAN
|47,36
|299.614.380
|% -7,95
|
|SILVR
|20,46
|70.780.728
|% -7,17
|
|BASCM
|3,18
|582.120
|% -7,02
|
|DOBUR
|43,38
|8.481.328
|% -6,91
|
|SMRTG
|29,64
|160.819.712
|% -5,90
|
|THYAO
|49,60
|3.959.742.983
|% 3,46
|
|EREGL
|27,32
|1.511.257.663
|% 5,24
|
|SISE
|20,60
|1.403.691.642
|% 1,28
|
|ODAS
|3,48
|993.889.185
|% 6,75
|
|SASA
|41,04
|942.743.421
|% 3,48
|
|ODAS
|3,48
|993.889.185
|% 6,75
|
|EKGYO
|2,97
|650.860.316
|% 0,68
|
|YKBNK
|4,37
|672.804.916
|% 4,55
|
|AKBNK
|8,26
|691.756.605
|% 4,42
|
|THYAO
|49,60
|3.959.742.983
|% 3,46
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4270
|17,4586
|% 0,34
|
|Euro
|17,7669
|17,7874
|% 1,34
|
|Sterlin
|20,9015
|21,0064
|% 1,55
|
|Frank
|17,8465
|17,9540
|% 0,50
|
|Riyal
|4,6323
|4,6555
|% 0,28
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.716
|8,39
|
|Altın Gr.
|962
|962
|5,77
|
|Cumhuriyet
|6.514
|6.613
|8,00
|
|Tam
|6.515
|6.624
|-80,00
|
|Yarım
|3.165
|3.233
|-32,00
|
|Çeyrek
|1.587
|1.616
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|18,95
|18,98
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|10,62
|10,63
|0,15
|
|B. Petrol
|106
|106
|4,43
|
Seans Raporu
17:48
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-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 61, 97 artarak (% 2.96 ) 2, 153
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IMASM, RTALB, KLRHO, MAKIM, GLRYH
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17:59
BIZIM, ECILC, VAKKO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:59
BJKAS, FRIGO, AGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:59
Bu seansda işlem gören 269 hisse senedinden 168 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 75 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 26 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem