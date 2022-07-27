***PRKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.07.2022 10:00
***PRKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PRKAB]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PRKAB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047942
BIST
11:372.541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 3,38
|Açılış
|: 2.551
|
|Önceki Kapanış
|: 2.537
|
2.553
En Düşük
2.532
11:3717,8922
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0342
|Açılış
|: 18,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9550
|
17,8924
En Düşük
17,8322
11:3718,1766
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0866
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,1852
En Düşük
18,0653
11:37991,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 5,15
|Açılış
|: 991,13
|
|Önceki Kapanış
|: 985,98
|
992,13
En Düşük
984,04
BIST En Aktif Hisseler11:37
|IMASM
|71,65
|19.774.315
|% 9,98
|
|BRKO
|2,25
|1.992.868
|% 9,76
|
|EMNIS
|36,24
|335.220
|% 9,75
|
|DOBUR
|63,35
|10.991.058
|% 9,70
|
|GRNYO
|3,20
|6.132.350
|% 9,22
|
|PEGYO
|2,35
|26.800.874
|% -7,84
|
|UFUK
|79,60
|1.217.131
|% -4,10
|
|INTEM
|77,30
|47.565.445
|% -3,92
|
|KRGYO
|7,59
|2.608.935
|% -3,68
|
|MIPAZ
|7,71
|24.907.018
|% -3,63
|
|THYAO
|49,50
|1.320.202.831
|% 1,02
|
|YKBNK
|4,75
|477.590.930
|% 0,00
|
|SISE
|21,16
|417.886.365
|% 0,57
|
|EKGYO
|3,19
|382.442.286
|% 0,00
|
|FROTO
|283,30
|366.393.659
|% -0,94
|
|EKGYO
|3,19
|382.442.286
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,59
|177.169.106
|% 3,25
|
|YKBNK
|4,75
|477.590.930
|% 0,00
|
|TSKB
|2,59
|229.763.947
|% 3,60
|
|ODAS
|3,75
|190.748.782
|% 0,54
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8800
|17,8922
|% 0,19
|
|Euro
|18,1546
|18,1766
|% 0,48
|
|Sterlin
|21,5040
|21,6118
|% 0,41
|
|Frank
|18,5316
|18,6432
|% 0,36
|
|Riyal
|4,7479
|4,7717
|% 0,22
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.724
|6,21
|
|Altın Gr.
|992
|992
|5,88
|
|Cumhuriyet
|6.626
|6.726
|16,00
|
|Tam
|6.685
|6.743
|30,00
|
|Yarım
|3.257
|3.296
|14,00
|
|Çeyrek
|1.634
|1.648
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|18,75
|18,78
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|10,80
|10,81
|0,11
|
|B. Petrol
|101
|101
|1,32
|