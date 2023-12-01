***PRKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.12.2023 12:03
***PRKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PRKAB]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PRKAB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221497
BIST
'
12:328.029
En Düşük
|Değişim
|: 1,01%
|| 80,45
|Açılış
|: 8.071
|
|Önceki Kapanış
|: 7.949
|
8.019
En Yüksek
8.090
12:3228,9653
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0921
|Açılış
|: 28,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8200
|
28,9653
En Düşük
28,7673
12:3231,5918
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0998
|Açılış
|: 31,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4000
|
31,6026
En Düşük
31,3888
12:321.907,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 17,56
|Açılış
|: 1.907,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.889,60
|
1.907,50
En Düşük
1.885,34
BIST En Aktif Hisseler12:30
|BURVA
|86,35
|26.830.947
|% 10,00
|
|AZTEK
|148,60
|130.268.824
|% 9,99
|
|EKOS
|30,00
|199.430.160
|% 9,97
|
|DIRIT
|8,83
|971.035
|% 9,96
|
|SELGD
|16,47
|4.523.617
|% 9,95
|
|LIDER
|158,30
|178.328.905
|% -9,95
|
|HURGZ
|4,78
|118.999.509
|% -7,90
|
|POLTK
|15.512,50
|146.961.903
|% -7,28
|
|BRMEN
|4,92
|2.925.053
|% -6,99
|
|KSTUR
|1.870,00
|76.670
|% -6,97
|
|THYAO
|256,50
|4.823.631.836
|% 2,19
|
|BINHO
|277,50
|2.522.006.478
|% -5,69
|
|YKBNK
|19,85
|2.110.940.809
|% 3,39
|
|SASA
|52,50
|1.958.948.715
|% 5,25
|
|ISCTR
|22,00
|1.891.190.473
|% 2,61
|
|YKBNK
|19,85
|2.110.940.809
|% 3,39
|
|ISCTR
|22,00
|1.891.190.473
|% 2,61
|
|EKGYO
|7,41
|421.422.714
|% 0,54
|
|AKBNK
|34,72
|1.662.402.702
|% 3,21
|
|HEKTS
|22,96
|1.077.744.216
|% 2,96
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9517
|28,9706
|% 0,34
|
|Euro
|31,5930
|31,6107
|% 0,38
|
|Sterlin
|36,5608
|36,7442
|% 0,61
|
|Frank
|33,0274
|33,2263
|% 0,59
|
|Riyal
|7,7025
|7,7411
|% 0,38
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,38
|25,41
|% 0,66
|
|Platin
|938,48
|940,03
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.023,19
|1.028,06
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,63
|80,63
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.048,54
|2.048,83
|% 0,66
|
Seans Raporu
12:30
daha fazla
-
12:30XU100
BIST de işlemler sonlandı ( Günsonu XU100
-
12:29
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler OYAKC, KONTR, ASTOR
-
12:29
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, GARAN, AKBNK
-
12:29XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 87, 08 artarak (% 1.24 ) 7, 092
-
12:29
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EKOS, AZTEK, SELGD, EUKYO, DIRIT, BURVA, SAMAT