***PRKAB* *KRTEK* *EPLAS* *BASGZ* *GARAN* *ODAS* *BOBET* *DOBUR* *ENKAI* *AKFGY* *MIATK* *SILVR* *ATLAS* *ULAS* *NATEN* *CLEBI* *YBTAS* *BUCIM* *SMRTG*
06.06.2022 16:38
***PRKAB******KRTEK******EPLAS******BASGZ******GARAN******ODAS******BOBET******DOBUR******ENKAI******AKFGY******MIATK******SILVR******ATLAS******ULAS******NATEN******CLEBI******YBTAS******BUCIM******SMRTG******FORMT******BERA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler AKFGY, ATLAS, BASGZ, BERA, BOBET, BUCIM, CLEBI, DOBUR, ENKAI, EPLAS, FORMT, GARAN, KRTEK, MIATK, NATEN, ODAS, PRKAB, SILVR, SMRTG, ULAS, YBTAS
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***
AKFGY 1 AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E AHMET MEHMETOĞLU 605.440,000
ATLAS 2 ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E MUSTAFA BUDAK 75.000,000
BASGZ 3 BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E AHMET MEHMETOĞLU 90.000,000
BERA 4 BERA HOLDİNG A.Ş. E ADNAN GENÇTÜRK 4.600,000
BERA 5 BERA HOLDİNG A.Ş. E AHMET GÖKÇİMEN 6.880,000
BERA 6 BERA HOLDİNG A.Ş. E BASRİ TANGÜL 5.720,000
BERA 7 BERA HOLDİNG A.Ş. E DEMİREL ERCİYAS 4.960,000
BERA 8 BERA HOLDİNG A.Ş. E EMİR DOĞAN 4.000,000
BERA 9 BERA HOLDİNG A.Ş. E ENGİN SARIKAYA 9.600,000
BERA 10 BERA HOLDİNG A.Ş. E GÜLER ÇANKAYA 2.080,000
BERA 11 BERA HOLDİNG A.Ş. E HAMİT ALTUNDAĞ 8.480,000
BERA 12 BERA HOLDİNG A.Ş. E HANIM ZIPIR 10.400,000
BERA 13 BERA HOLDİNG A.Ş. E HATİCE KÜÇÜKUZUN 160,000
BERA 14 BERA HOLDİNG A.Ş. E HÜSEYİN GÜR 3.200,000
BERA 15 BERA HOLDİNG A.Ş. E KADİR ÖZCAN 960,000
BERA 16 BERA HOLDİNG A.Ş. E MAHMUT PAMUK 18.920,000
BERA 17 BERA HOLDİNG A.Ş. E MEHMET MERT 9.880,000
BERA 18 BERA HOLDİNG A.Ş. E MUSTAFA KURUOĞLU 480,000
BERA 19 BERA HOLDİNG A.Ş. E MUSTAFA YILMAZ 2.080,000
BERA 20 BERA HOLDİNG A.Ş. E MUSTAFA ÇAKIR 1.032,000
BERA 21 BERA HOLDİNG A.Ş. E MUSTAFA ŞENGÖNÜL 3.040,000
BERA 22 BERA HOLDİNG A.Ş. E NEVZAT ÇAKIR 2.400,000
BERA 23 BERA HOLDİNG A.Ş. E SELMA ÇENBERLİ 2.360,000
BERA 24 BERA HOLDİNG A.Ş. E YAVUZ ÇİFÇİ 5.120,000
BERA 25 BERA HOLDİNG A.Ş. E ZEYNEP KOCAYÖRÜK 4.960,000
BERA 26 BERA HOLDİNG A.Ş. E ÖMER ALİ AKDAĞ 2.080,000
BERA 27 BERA HOLDİNG A.Ş. E İBRAHİM AKDENİZ 2.880,000
BOBET 28 BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E AHMET MEHMETOĞLU 46.000,000
BOBET 29 BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E MELEK AKKAR 80.757,000
BUCIM 30 BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş. E AHMET MEHMETOĞLU 0,665
CLEBI 31 ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. E AHMET MEHMETOĞLU 3.740,000
DOBUR 32 DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. E ABDULLAH TÜRKKAN 9.817,000
DOBUR 33 DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. E GÖKHAN TARÇIN 10.500,000
DOBUR 34 DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. E HİKMET YURTBAY 808.600,000
DOBUR 35 DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. E SELÇUK DEMİR 9.036,000
DOBUR 36 DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. E SEZER SEZİKLİ 129.817,000
DOBUR 37 DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. E SEZER SEZİKLİ 197.825,000
ENKAI 38 ENKA İNŞAAT VE SANAYİİ A.Ş. E AHMET MEHMETOĞLU 1.000,000
EPLAS 39 EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E AHMET MEHMETOĞLU 5.542,000
FORMT 40 FORMET METAL VE CAM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ E AHMET MEHMETOĞLU 100.000,000
GARAN 41 TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. E AHMET MEHMETOĞLU 10.000,000
KRTEK 42 KARSU TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E ELVAN ÜNAÇAN 1.995,840
MIATK 43 MİA TEKNOLOJİ A.Ş. E AHMET MEHMETOĞLU 10.000,000
NATEN 44 NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş. E AHMET MEHMETOĞLU 200,000
ODAS 45 ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. E AHMET MEHMETOĞLU 0,333
PRKAB 46 TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. E ADEM KÖSE 223.150,000
PRKAB 47 TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. E HİKMET YURTBAY 758.258,000
PRKAB 48 TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. E MUSTAFA BUDAK 12.500,000
PRKAB 49 TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. E MUZAFFER DEMİR 136.400,000
PRKAB 50 TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. E SEMA ŞAFAK 155.060,000
PRKAB 51 TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. E SEZER SEZİKLİ 62.799,000
SILVR 52 SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. E NEZİR YEŞİLYURT 9.765,000
SMRTG 53 SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E AHMET MEHMETOĞLU 5.000,000
ULAS 54 ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLAR VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİC. PAZ. A.Ş. E MUZAFFER DEMİR 12.000,000
YBTAS 55 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E ELVAN ÜNAÇAN 4,200
YBTAS 56 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E ELVAN ÜNAÇAN 7,000
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034922
BIST