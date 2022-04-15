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***PRKAB* *MTRKS* *NUGYO* *NUHCM* *TSGYO* *MGROS* *DOBUR* *YBTAS* *TIRE*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu

15.04.2022 16:26
***PRKAB* *MTRKS* *NUGYO* *NUHCM* *TSGYO* *MGROS* *DOBUR* *YBTAS* *TIRE*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsad


***PRKAB******MTRKS******NUGYO******NUHCM******TSGYO******MGROS******DOBUR******YBTAS******TIRE*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )

Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler DOBUR, MGROS, MTRKS, NUGYO, NUHCM, PRKAB, TIRE, TSGYO, YBTAS

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'ncL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***
DOBUR 1 DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. E SALİHA SEZİKLİ 16.800,000
MGROS 2 MİGROS TİCARET A.Ş. E AVEDİS KEREMOĞLU 2,613
MTRKS 3 MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş. E SALİHA SEZİKLİ 3.419,404
NUGYO 4 NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E NESLİHAN KAYA 37.062,000
NUHCM 5 NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. E HANİFE GÜNAY 2.262,222
PRKAB 6 TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. E KEMALETTİN VATANSEVER 384.593,000
TIRE 7 MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. E AYNUR AKKAYA 7,054
TSGYO 8 TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E KEMALETTİN VATANSEVER 50.000,000
YBTAS 9 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E YUSUF CELALEDDİN KAYA 0,400
YBTAS 10 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E YUSUF CELALEDDİN KAYA 1,093

(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021131


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IHAAS 16,94 18.426.693 % 10,00  
MZHLD 40,14 23.127.870 % 9,97  
OYYAT 54,10 169.353.802 % 9,96  
SUMAS 87,25 1.167.248 % 9,96  
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Altın Ons 1.985 1.985 10,56  
Altın Gr. 934 934 5,07  
Cumhuriyet 6.148 6.241 2,00  
Tam 6.119 6.272 11,83  
Yarım 2.958 3.034 5,72  
Çeyrek 1.483 1.517 2,86  
Gümüş.Ons 25,77 25,79 0,12  
Gümüş Gr. 12,13 12,14 0,05  
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