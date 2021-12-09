***PRKAB* *SILVR* *TSGYO* *KSTUR* *YBTAS* *SMART*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
09.12.2021 16:58
***PRKAB******SILVR******TSGYO******KSTUR******YBTAS******SMART*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler KSTUR, PRKAB, SILVR, SMART, TSGYO, YBTAS
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***
KSTUR 1 KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİSİ A.Ş. E EMEL GÜREL 1.370,000
PRKAB 2 TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. E ÖZCAN OCAKLI 9.000,000
SILVR 3 SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. E ÖZCAN OCAKLI 6.000,000
SMART 4 SMARTİKS YAZILIM A.Ş. E ÜMİT AKAR 2,000
TSGYO 5 TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E ÖZCAN OCAKLI 10.000,000
YBTAS 6 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E ARSLAN AKBIYIK 0,560
YBTAS 7 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E ARSLAN AKBIYIK 0,933
YBTAS 8 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E ELVAN DEMİRBAŞ 10,400
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982444
BIST