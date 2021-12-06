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***PRKAB* *TRILC* *EREGL* *PARSN* *KUTPO* *DOGUB* *GUBRF*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu

06.12.2021 17:07
***PRKAB* *TRILC* *EREGL* *PARSN* *KUTPO* *DOGUB* *GUBRF*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören T


***PRKAB******TRILC******EREGL******PARSN******KUTPO******DOGUB******GUBRF*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )

Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler DOGUB, EREGL, GUBRF, KUTPO, PARSN, PRKAB, TRILC

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***
DOGUB 1 DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. E ZAFER ŞAKAKLI 4.000,000
EREGL 2 EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. E MUSTAFA SERDAR ŞANLI 384,590
GUBRF 3 GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. E S S DİNAR PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİ 33.400,040
KUTPO 4 KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş. E AHMET MUŞTU 82,000
KUTPO 5 KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş. E KENAN KULAKSIZ 6.530,000
KUTPO 6 KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş. E VEDAT DEGER 33.550,000
PARSN 7 PARSAN MAKİNA PARÇALARI SAN.A.Ş. E ENSAR AYYILDIZ 4.250,000
PRKAB 8 TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. E ABDULLAH GÖKHAN PEKAK 30.186,000
PRKAB 9 TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. E AHMET MUŞTU 2.275,000
PRKAB 10 TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. E KENAN KULAKSIZ 16.000,000
PRKAB 11 TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. E SEVİNÇ DİNLER 900,000
PRKAB 12 TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. E YUSUF DOĞAN 670,000
PRKAB 13 TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. E YUSUF DOĞAN 12.745,000
TRILC 14 TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş. E AHMET TAŞKESEN 87.213,000
TRILC 15 TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş. E İHSAN SERKAN KAZANCIK 4.766.937,000

(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981213


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