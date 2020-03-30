***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
30.03.2020 13:06
***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Ernst&Young Global Limited)
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
30.03.2020
Tescil Tarihi
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Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
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Açıklamalar
Denetimden Sorumlu Komitemizin görüşleri doğrultusunda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 397-406'ncı maddelerinde öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve Sermaye Piyasası Kanunu, (SPK)'nun Seri: II-14.1sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümlerine göre hazırlanacak 2020 yılına ilişkin finansal raporların bağımsız denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Şirketimiz bağımsız denetçisi olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Ernst&Young Global Limited) ile bir yıllık bağımsız denetim sözleşmesi imzalanması hususu bugün yapılan Genel Kurul Toplantısında onaylanmıştır.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833213
BIST
14:2987.960
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -165,20
|Açılış
|: 87.937
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|Önceki Kapanış
|: 88.125
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88.456
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14:296,5464
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|Açılış
|: 341,12
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|Önceki Kapanış
|: 338,06
|
342,25
En Düşük
335,69
BIST En Aktif Hisseler
|IHYAY
|0,66
|27.646.392
|% 10,00
|
|KNFRT
|6,60
|7.971.027
|% 10,00
|
|MARKA
|0,88
|5.095.036
|% 10,00
|
|TIRE
|5,72
|27.208.777
|% 10,00
|
|AYCES
|10,60
|1.724.778
|% 9,96
|
|GLRYH
|2,16
|289.246
|% -10,00
|
|RTALB
|5,19
|301.217
|% -9,90
|
|UZERB
|2,31
|135.573
|% -9,77
|
|MMCAS
|0,81
|13.056
|% -8,99
|
|ETILR
|1,72
|110.648
|% -8,99
|
|THYAO
|8,65
|447.926.876
|% -2,37
|
|ASELS
|23,30
|338.002.469
|% 0,78
|
|PGSUS
|31,68
|327.530.413
|% -8,28
|
|GARAN
|8,00
|273.065.240
|% 1,52
|
|SASA
|7,74
|252.191.297
|% 6,61
|
|IHLGM
|0,95
|127.573.395
|% 5,56
|
|IHLAS
|0,48
|44.854.797
|% 2,13
|
|GSRAY
|1,95
|149.323.653
|% 1,04
|
|TSPOR
|2,73
|175.498.705
|% 5,41
|
|THYAO
|8,65
|447.926.876
|% -2,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0595
|8,0999
|% 0,72
|
|Frank
|6,7850
|6,8259
|% 0,40
|
|Riyal
|1,7308
|1,7395
|% 1,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.625
|1.628
|-1,68
|
|Altın Gr.
|341
|342
|3,57
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,03
|14,09
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|2,94
|2,95
|-0,04
|
|B. Petrol
|26,38
|26,38
|-1,57
|