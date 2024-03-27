***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıPwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2024-31.12.2024Seçildiği Genel Kurul Toplantısı TarihiTescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalarYönetim Kurulu Tarihi : 27.03.2024Yönetim Kurulu Karar Sayısı : 2024/12Denetim Komitesi'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili görüşlerinin değerlendirilmesi neticesinde, Genel Kurul'un tasvibine arz edilmek üzere, 2024 mali yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesinin, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanması ve imzalanması için Şirketimiz Mali İşler Direktörü Sayın Sarah Snyder'in yetkilendirilmesinin uygun olduğuna,kararı imza eden üyelerin oybirliği ile karar verilmiştirİşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.Saygılarımızla,Türk Prysmian Kablo ve Sitemleri A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263355BIST