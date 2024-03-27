***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
27.03.2024 17:59
***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2024-31.12.2024
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
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Tescil Tarihi
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Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulu Tarihi : 27.03.2024
Yönetim Kurulu Karar Sayısı : 2024/12
Denetim Komitesi'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili görüşlerinin değerlendirilmesi neticesinde, Genel Kurul'un tasvibine arz edilmek üzere, 2024 mali yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesinin, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanması ve imzalanması için Şirketimiz Mali İşler Direktörü Sayın Sarah Snyder'in yetkilendirilmesinin uygun olduğuna,kararı imza eden üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Saygılarımızla,
Türk Prysmian Kablo ve Sitemleri A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263355
BIST