***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Açıklamalar01.01.2019 - 31.12.2019 dönemine ait faaliyet raporumuz 06.03.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanmıştı.Raporumuzda tasarım ve baskı çalışmalarının tamamlanmasını takiben full set yıllık faaliyet raporumuzun ayrıca paylaşılacağı bilgisi verilmişti.Tasarım/dizgi çalışmaları bitmiş olan 2019 Yılı Faaliyet Raporumuz da ekte yer almaktadır.Saygılarımızla,Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832228BIST