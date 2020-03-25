***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
25.03.2020 21:02
***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
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Türkçe
Faaliyet Raporu
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Açıklamalar
01.01.2019 - 31.12.2019 dönemine ait faaliyet raporumuz 06.03.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanmıştı.
Raporumuzda tasarım ve baskı çalışmalarının tamamlanmasını takiben full set yıllık faaliyet raporumuzun ayrıca paylaşılacağı bilgisi verilmişti.
Tasarım/dizgi çalışmaları bitmiş olan 2019 Yılı Faaliyet Raporumuz da ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,
Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832228
BIST
18:0589.063
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -223,19
|Açılış
|: 90.519
|
|Önceki Kapanış
|: 89.286
|
91.959
En Düşük
88.123
18:056,4189
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0032
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,4189
En Düşük
6,4061
18:056,9942
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0095
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
6,9942
En Düşük
6,9716
18:05333,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -2,51
|Açılış
|: 333,49
|
|Önceki Kapanış
|: 335,99
|
341,49
En Düşük
328,77
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|2,42
|9.513.416
|% 10,00
|
|RYSAS
|5,28
|78.474.098
|% 10,00
|
|NATEN
|12,87
|49.796.199
|% 10,00
|
|RHEAG
|1,43
|1.129.700
|% 10,00
|
|EGCEY
|0,44
|239.389
|% 10,00
|
|QNBFL
|143,20
|19.006.013
|% -9,99
|
|METAL
|0,61
|17.044
|% -6,15
|
|MZHLD
|10,32
|42.772
|% -5,41
|
|PEKGY
|2,30
|9.596.406
|% -5,35
|
|ISYAT
|2,24
|15.312.839
|% -5,08
|
|ASELS
|23,44
|1.426.631.805
|% 2,63
|
|THYAO
|8,77
|1.317.778.715
|% 5,79
|
|GARAN
|7,50
|1.294.671.715
|% -1,06
|
|AKBNK
|5,57
|418.004.528
|% -2,79
|
|YKBNK
|1,87
|400.417.317
|% -1,58
|
|YKBNK
|1,87
|400.417.317
|% -1,58
|
|GARAN
|7,50
|1.294.671.715
|% -1,06
|
|ODAS
|1,25
|196.217.199
|% -1,57
|
|THYAO
|8,77
|1.317.778.715
|% 5,79
|
|ISFIN
|2,88
|374.731.832
|% -2,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6222
|7,6604
|% 1,35
|
|Frank
|6,5544
|6,5939
|% 0,69
|
|Riyal
|1,7044
|1,7130
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.615
|1.619
|-0,05
|
|Altın Gr.
|333
|333
|-2,50
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,41
|14,49
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|2,97
|2,98
|0,03
|
|B. Petrol
|27,55
|27,55
|0,40
|