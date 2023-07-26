***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
26.07.2023 20:13
***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
--
Açıklamalar
01.01.2023 - 30.06.2023 dönemine ait yönetim kurulu faaliyet raporumuz ekte tarafınıza sunulmaktadır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Saygılarımızla,
Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175626
BIST
'
18:056.744
En Düşük
|Değişim
|: 2,10%
|| 138,82
|Açılış
|: 6.606
|
|Önceki Kapanış
|: 6.605
|
6.583
En Yüksek
6.744
18:0526,9113
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0081
|Açılış
|: 27,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0000
|
27,1049
En Düşük
26,8400
18:0529,9082
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,1858
|Açılış
|: 29,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,8000
|
29,9196
En Düşük
29,6578
18:051.709,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 9,30
|Açılış
|: 1.709,63
|
|Önceki Kapanış
|: 1.700,33
|
1.713,14
En Düşük
1.695,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PASEU
|49,50
|562.837.215
|% 10,00
|
|EMKEL
|23,76
|108.544.596
|% 10,00
|
|KONYA
|4.224,00
|326.264.032
|% 10,00
|
|CMBTN
|668,90
|114.200.901
|% 10,00
|
|GSDHO
|4,51
|486.081.761
|% 10,00
|
|BURCE
|155,10
|694.014.499
|% -9,98
|
|MARKA
|12,94
|28.843.388
|% -6,44
|
|ADEL
|279,00
|188.168.897
|% -6,41
|
|ULUSE
|194,50
|244.465.840
|% -5,58
|
|LUKSK
|54,25
|14.605.467
|% -5,16
|
|ASTOR
|103,00
|10.442.663.405
|% 3,00
|
|YKBNK
|12,73
|9.331.070.472
|% -4,79
|
|THYAO
|224,10
|6.994.894.896
|% 3,13
|
|KOZAL
|28,04
|6.848.268.426
|% 9,96
|
|ASELS
|74,30
|5.566.334.153
|% 4,80
|
|YKBNK
|12,73
|9.331.070.472
|% -4,79
|
|EKGYO
|8,32
|2.665.071.722
|% 1,59
|
|KOZAL
|28,04
|6.848.268.426
|% 9,96
|
|ODAS
|10,84
|2.312.983.586
|% 9,94
|
|CANTE
|17,64
|3.736.737.398
|% 2,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9056
|26,9113
|% -0,03
|
|Euro
|29,8677
|29,9082
|% 0,63
|
|Sterlin
|34,7590
|34,9333
|% 0,41
|
|Frank
|31,1814
|31,3693
|% 0,50
|
|Riyal
|7,1589
|7,1948
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.974
|1.975
|9,90
|
|Altın Gr.
|1.709
|1.709
|8,69
|
|Cumhuriyet
|11.377
|11.549
|80,00
|
|Tam
|11.146
|11.259
|87,00
|
|Yarım
|5.565
|5.656
|44,00
|
|Çeyrek
|2.791
|2.828
|22,00
|
|Gümüş.Ons
|24,96
|24,98
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|21,59
|21,61
|0,24
|
|B. Petrol
|82,56
|82,56
|-0,69
|