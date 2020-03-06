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***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

06.03.2020 19:21
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***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

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Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

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Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
06/03/2020
Karar Sayısı
2020/6
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN  
II-14.1. SAYILI"SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI      
FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN  
  
KARAR TARİHİ: 06 Mart 2020  
KARAR SAYISI: 2020/06
  
Şirketimizin 31 Aralık 2019 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) II.14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (Tebliğ) uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş Faaliyet Raporunun (Finansal Raporlar) ve 31 Aralık 2019 tarihinde sona eren hesap dönemine ait SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan "Kurumsal Yönetim Uyum Raporu" (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF)'nun SPK düzenlemeleri doğrultusunda
  
-    Tarafımızdan incelendiğini,  
-      Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
-    Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, tebliğ uyarınca hazırlanmış faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını,
 bilgilerinize sunar yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
 
Saygılarımızla,
Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825178


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Yarım 1.049 1.076 13,31  
Çeyrek 526 538 6,66  
Gümüş.Ons 17,12 17,15 -0,32  
Gümüş Gr. 3,37 3,38 -0,06  
B. Petrol 45,52 45,52 -4,47  
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