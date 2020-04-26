***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Finansal Rapor









***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler141.733.652 -2.496.301 40.871.090 -1.898.000 8.940.789 43.549.227 38.538.543 269.239.000 269.239.000Transferler38.538.543 -38.538.543Dönem Karı (Zararı)8.758.851 8.758.851 8.758.851Dönem Sonu Bakiyeler141.733.652 -2.496.301 40.871.090 -1.898.000 8.940.789 82.087.770 8.758.851 277.997.851 277.997.851Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler216.733.652 -2.496.301 40.654.618 -5.873.200 10.432.153 74.915.983 35.971.002 370.337.907 370.337.907Transferler35.971.002 -35.971.002Dönem Karı (Zararı)9.947.205 9.947.205 9.947.205Dönem Sonu Bakiyeler216.733.652 -2.496.301 40.654.618 -5.873.200 10.432.153 110.886.985 9.947.205 380.285.112 380.285.112Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-145.188.574 -108.905.806Dönem Karı (Zararı)9.947.205 8.758.851Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)9.947.205 8.758.851Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler30.365.237 -3.435.183Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.947.333 1.581.961Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler14.955.664 24.364.927Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12.559.297 18.624.538Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler2.396.367 5.740.389Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler13.953.297 4.562.097Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler3.707.318 -994.414Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler575.251 229.960Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler101.176 0Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler9.569.552 5.326.551Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler549.602 -585.364Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-585.364Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler549.602Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-1.811.147 -33.358.804Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-1.811.147 -33.358.804Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler770.488 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-184.946.925 -107.515.117Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-76.839.532 38.330.860Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-15.401.558 -20.325.946Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler6.950.810 736.965Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)6.950.810 736.965Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-60.261.544 -44.037.802Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-40.347.249 -88.866.409Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler952.148 6.647.215Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-144.634.483 -102.191.449Alınan Faiz1.100.005 1.021.716Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-197.627 -328.232Vergi İadeleri (Ödemeleri)-1.456.469 -7.407.841YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI1.714.878 -1.750.945Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri45.229Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri45.229Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları1.714.878 -1.796.174Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları1.714.878 -1.796.174FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI74.388.618 -26.216.262Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri79.560.393 -25.779.910Kredilerden Nakit Girişleri79.560.393 -25.779.910Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.522.168 0Ödenen Faiz-1.649.607 -436.352YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-69.085.078 -136.873.013NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-69.085.078 -136.873.013DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ210.313.197 229.247.936DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ141.228.119 92.374.923Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri21 141.378.143 210.505.611Ticari Alacaklar349.023.795 284.743.560İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4-5 43.505.017 33.524.425İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar305.518.778 251.219.135Diğer Alacaklar0 22.639İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar0 22.639Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar5.110.795 12.061.605Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları14 5.110.795 12.061.605Türev Araçlar878.383 0Stoklar6 232.576.355 174.711.178Peşin Ödenmiş Giderler7 10.767.986 14.665.353Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar6.851.886 5.395.419Diğer Dönen Varlıklar10 82.960.394 63.596.439ARA TOPLAM829.547.737 765.701.804TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR829.547.737 765.701.804DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar8 60.552.980 60.622.561Kullanım Hakkı Varlıkları3.139.575 3.307.298Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 364.664 399.557Peşin Ödenmiş Giderler7 210.600 210.600Ertelenmiş Vergi Varlığı18 16.928.580 14.048.161Diğer Duran Varlıklar10 43.542.040 43.542.040TOPLAM DURAN VARLIKLAR124.738.439 122.130.217TOPLAM VARLIKLAR954.286.176 887.832.021KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar80.835.327 1.274.934Ticari Borçlar407.617.991 447.965.240İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4-5 52.366.500 39.669.174İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar355.251.491 408.296.066Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar3.944.891 3.376.272Diğer Borçlar0 7.930Türev Araçlar0 932.764Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)18 19.384.581 18.563.696Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü18 3.650.905 0Kısa Vadeli Karşılıklar39.837.151 26.776.587Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16.563.290 15.761.555Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar23.273.861 11.015.032Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler10 944.301 1.318.190ARA TOPLAM556.215.147 500.215.613TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER556.215.147 500.215.613UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar2.048.693 2.180.847Uzun Vadeli Karşılıklar15.737.224 15.097.654Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13.067.957 12.579.572Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar2.669.267 2.518.082TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER17.785.917 17.278.501TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER574.001.064 517.494.114ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar380.285.112 370.337.907Ödenmiş Sermaye12 216.733.652 216.733.652Geri Alınmış Paylar (-)-2.496.301 -2.496.301Paylara İlişkin Primler (İskontolar)40.654.618 40.654.618Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-5.873.200 -5.873.200Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-5.873.200 -5.873.200Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10.432.153 10.432.153Yasal Yedekler10.432.153 10.432.153Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları110.886.985 74.915.983Net Dönem Karı veya Zararı9.947.205 35.971.002TOPLAM ÖZKAYNAKLAR380.285.112 370.337.907TOPLAM KAYNAKLAR954.286.176 887.832.021Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 381.538.702 316.677.267Satışların Maliyeti13 -341.339.169 -282.062.984TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)40.199.533 34.614.283BRÜT KAR (ZARAR)40.199.533 34.614.283Genel Yönetim Giderleri15 -6.285.913 -4.723.272Pazarlama Giderleri15 -20.640.002 -16.891.458Araştırma ve Geliştirme Giderleri15 -988.316 -860.101Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 11.882.563 26.516.460Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -12.858.179 -29.584.323ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)11.309.686 9.071.589FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)11.309.686 9.071.589Finansman Gelirleri907.591 1.316.010Finansman Giderleri-1.499.584 -643.643SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)10.717.693 9.743.956Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-770.488 -985.105Dönem Vergi (Gideri) Geliri18 -3.650.905Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 2.880.417 -985.105SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)9.947.205 8.758.851DÖNEM KARI (ZARARI)9.947.205 8.758.851Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları9.947.205 8.758.851Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri993.800 4.000Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-993.800 -4.000Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)9.947.205 8.758.851Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları9.947.205 8.758.851http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840200BIST