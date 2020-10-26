***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Finansal Rapor
26.10.2020 21:08
***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
141.733.652 -2.496.301 40.871.090 -1.898.000 8.940.789 43.549.227 38.538.543 269.239.000 269.239.000
Transferler
38.538.543 -38.538.543 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
13.920.975 13.920.975 13.920.975
Kar Payları
-5.680.423 -5.680.423 -5.680.423
Dönem Sonu Bakiyeler
141.733.652 -2.496.301 40.871.090 -1.898.000 8.940.789 76.407.347 13.920.975 277.479.552 277.479.552
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
216.733.652 -2.496.301 40.654.618 -5.873.200 10.432.153 74.915.983 35.971.002 370.337.907 370.337.907
Transferler
35.971.002 -35.971.002 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
32.624.046 32.624.046 32.624.046
Kar Payları
-6.638.540 -6.638.540 -6.638.540
Dönem Sonu Bakiyeler
216.733.652 -2.496.301 40.654.618 -5.873.200 10.432.153 104.248.445 32.624.046 396.323.413 396.323.413
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-160.730.737 -71.353.576
Dönem Karı (Zararı)
32.624.046 19.818.798
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
32.624.046 19.818.798
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
57.199.658 -3.104.748
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7-8-9 6.024.610 4.748.888
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
11.096.941 -7.396.121
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 4.519.573 1.594.635
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 6.577.368 -8.990.756
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
24.656.052 18.148.277
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.778.065 -1.130.954
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
265.394 336.960
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
98.409 -79.055
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
26.070.314 19.021.326
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
4.469.137 -228.319
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-228.319
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
4.469.137
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
8.406.989 -18.371.990
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
16 8.406.989 -18.371.990
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
2.545.929
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -5.483
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -5.483
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-249.185.851 -89.753.582
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-125.457.721 73.917.677
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-26.838.760 24.231.411
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
17.028.130 -8.238.085
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
17.028.130 -8.238.085
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-57.557.054 -49.015.545
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-62.763.613 -129.686.043
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.403.167 -962.997
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6.403.167 -962.997
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-159.362.147 -73.039.532
Alınan Faiz
2.663.944 2.630.617
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-4.032.534 -944.661
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.793.437 -12.658.060
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7-8-9 0 65.031
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7-8-9 -3.793.437 -12.723.091
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
144.326.867 -99.222.658
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
148.423.053 1.318.808
Kredilerden Nakit Girişleri
17 148.423.053 1.318.808
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-511.893 -49.518.160
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-511.893 -49.518.160
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
16 24.187.821 3.417.580
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
16 -13.460.459 -46.358.165
Ödenen Temettüler
12 -6.638.540 -5.680.423
Ödenen Faiz
-7.673.115 -2.402.298
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-20.197.307 -183.234.294
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-20.197.307 -183.234.294
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 210.313.197
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 190.115.890
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
21 190.848.338 210.505.611
Ticari Alacaklar
405.681.708 284.743.560
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3-4 58.432.168 33.524.425
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 347.249.540 251.219.135
Diğer Alacaklar
0 22.639
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4 0 22.639
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 12.061.605
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
0 12.061.605
Stoklar
5 225.690.864 174.711.178
Peşin Ödenmiş Giderler
6 31.467.049 14.665.353
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
18 15.810.121 5.395.419
Diğer Dönen Varlıklar
10 47.308.068 63.596.439
ARA TOPLAM
916.806.148 765.701.804
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
916.806.148 765.701.804
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
7 59.187.533 60.622.561
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 2.610.537 3.307.298
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 293.762 399.557
Peşin Ödenmiş Giderler
111.628 210.600
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 21.875.681 14.048.161
Diğer Duran Varlıklar
10 59.261.724 43.542.040
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
143.340.865 122.130.217
TOPLAM VARLIKLAR
1.060.147.013 887.832.021
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
17 149.697.987 1.274.934
Ticari Borçlar
387.747.556 447.965.240
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3-4 79.200.465 39.669.174
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
308.547.091 408.296.066
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
4.580.771 3.376.272
Diğer Borçlar
7.930
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
4 7.930
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
4.966.525 0
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
13 4.966.525 0
Türev Araçlar
20 9.339.753 932.764
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6 32.493.390 18.563.696
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 8.825.093 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
45.578.860 26.776.587
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14.035.035 15.761.555
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
31.543.825 11.015.032
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 1.941.761 1.318.190
ARA TOPLAM
645.171.696 500.215.613
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
645.171.696 500.215.613
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
17 1.668.954 2.180.847
Uzun Vadeli Karşılıklar
16.918.899 15.097.654
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14.037.014 12.579.572
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
2.881.885 2.518.082
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
64.051 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18.651.904 17.278.501
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
663.823.600 517.494.114
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
396.323.413 370.337.907
Ödenmiş Sermaye
12 216.733.652 216.733.652
Geri Alınmış Paylar (-)
-2.496.301 -2.496.301
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
40.654.618 40.654.618
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-5.873.200 -5.873.200
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.873.200 -5.873.200
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 10.432.153 10.432.153
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
104.248.445 74.915.983
Net Dönem Karı veya Zararı
32.624.046 35.971.002
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
396.323.413 370.337.907
TOPLAM KAYNAKLAR
1.060.147.013 887.832.021
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
14 1.228.005.681 1.040.830.645 442.316.193 347.464.065
Satışların Maliyeti
14 -1.086.211.933 -922.071.081 -391.049.174 -304.008.893
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
141.793.748 118.759.564 51.267.019 43.455.172
BRÜT KAR (ZARAR)
141.793.748 118.759.564 51.267.019 43.455.172
Genel Yönetim Giderleri
15 -37.007.620 -14.887.664 -16.499.923 -4.887.866
Pazarlama Giderleri
15 -62.724.154 -41.925.734 -22.433.425 -14.830.333
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
15 -3.595.714 -3.078.903 -785.387 -805.302
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 73.481.423 32.962.075 22.350.393 1.922.032
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -72.472.976 -70.276.488 -17.643.450 -19.284.907
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
39.474.707 21.552.850 16.255.227 5.568.796
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 5.483 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
39.474.707 21.558.333 16.255.227 5.568.796
Finansman Gelirleri
522.613 132.813
Finansman Giderleri
-5.853.088 -2.719.593
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
33.621.619 22.080.946 13.535.634 5.701.609
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-997.573 -2.262.148 -774.745 196.214
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -8.825.093 0 -674.695 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 7.827.520 -2.262.148 -100.050 196.214
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
32.624.046 19.818.798 12.760.889 5.897.823
DÖNEM KARI (ZARARI)
32.624.046 19.818.798 12.760.889 5.897.823
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
32.624.046 19.818.798 12.760.889 5.897.823
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
32.624.046 19.818.798 12.760.889 5.897.823
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
32.624.046 19.818.798 12.760.889 5.897.823
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884113
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