***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Finansal Rapor









***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler141.733.652 -2.496.301 40.871.090 -1.898.000 8.940.789 43.549.227 38.538.543 269.239.000 269.239.000Transferler38.538.543 -38.538.543 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)13.920.975 13.920.975 13.920.975Kar Payları-5.680.423 -5.680.423 -5.680.423Dönem Sonu Bakiyeler141.733.652 -2.496.301 40.871.090 -1.898.000 8.940.789 76.407.347 13.920.975 277.479.552 277.479.552Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler216.733.652 -2.496.301 40.654.618 -5.873.200 10.432.153 74.915.983 35.971.002 370.337.907 370.337.907Transferler35.971.002 -35.971.002 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)32.624.046 32.624.046 32.624.046Kar Payları-6.638.540 -6.638.540 -6.638.540Dönem Sonu Bakiyeler216.733.652 -2.496.301 40.654.618 -5.873.200 10.432.153 104.248.445 32.624.046 396.323.413 396.323.413Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-160.730.737 -71.353.576Dönem Karı (Zararı)32.624.046 19.818.798Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)32.624.046 19.818.798Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler57.199.658 -3.104.748Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7-8-9 6.024.610 4.748.888Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler11.096.941 -7.396.121Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4 4.519.573 1.594.635Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 6.577.368 -8.990.756Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler24.656.052 18.148.277Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-1.778.065 -1.130.954Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler265.394 336.960Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler98.409 -79.055Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler26.070.314 19.021.326Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler4.469.137 -228.319Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-228.319Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler4.469.137Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler8.406.989 -18.371.990Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler16 8.406.989 -18.371.990Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler2.545.929Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -5.483Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 -5.483İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-249.185.851 -89.753.582Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-125.457.721 73.917.677Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-26.838.760 24.231.411Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler17.028.130 -8.238.085Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)17.028.130 -8.238.085Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-57.557.054 -49.015.545Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-62.763.613 -129.686.043Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6.403.167 -962.997İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6.403.167 -962.997Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-159.362.147 -73.039.532Alınan Faiz2.663.944 2.630.617Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-4.032.534 -944.661YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.793.437 -12.658.060Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri7-8-9 0 65.031Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7-8-9 -3.793.437 -12.723.091FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI144.326.867 -99.222.658Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri148.423.053 1.318.808Kredilerden Nakit Girişleri17 148.423.053 1.318.808Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-511.893 -49.518.160Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-511.893 -49.518.160Türev Araçlardan Nakit Girişleri16 24.187.821 3.417.580Türev Araçlardan Nakit Çıkışları16 -13.460.459 -46.358.165Ödenen Temettüler12 -6.638.540 -5.680.423Ödenen Faiz-7.673.115 -2.402.298YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-20.197.307 -183.234.294NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-20.197.307 -183.234.294DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 210.313.197DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 190.115.890Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri21 190.848.338 210.505.611Ticari Alacaklar405.681.708 284.743.560İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3-4 58.432.168 33.524.425İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 347.249.540 251.219.135Diğer Alacaklar0 22.639İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar4 0 22.639Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 12.061.605Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları0 12.061.605Stoklar5 225.690.864 174.711.178Peşin Ödenmiş Giderler6 31.467.049 14.665.353Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar18 15.810.121 5.395.419Diğer Dönen Varlıklar10 47.308.068 63.596.439ARA TOPLAM916.806.148 765.701.804TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR916.806.148 765.701.804DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar7 59.187.533 60.622.561Kullanım Hakkı Varlıkları8 2.610.537 3.307.298Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 293.762 399.557Peşin Ödenmiş Giderler111.628 210.600Ertelenmiş Vergi Varlığı18 21.875.681 14.048.161Diğer Duran Varlıklar10 59.261.724 43.542.040TOPLAM DURAN VARLIKLAR143.340.865 122.130.217TOPLAM VARLIKLAR1.060.147.013 887.832.021KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar17 149.697.987 1.274.934Ticari Borçlar387.747.556 447.965.240İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3-4 79.200.465 39.669.174İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar308.547.091 408.296.066Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar4.580.771 3.376.272Diğer Borçlar7.930İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar4 7.930Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler4.966.525 0Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri13 4.966.525 0Türev Araçlar20 9.339.753 932.764Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6 32.493.390 18.563.696Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü18 8.825.093 0Kısa Vadeli Karşılıklar45.578.860 26.776.587Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14.035.035 15.761.555Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar31.543.825 11.015.032Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler10 1.941.761 1.318.190ARA TOPLAM645.171.696 500.215.613TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER645.171.696 500.215.613UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar17 1.668.954 2.180.847Uzun Vadeli Karşılıklar16.918.899 15.097.654Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14.037.014 12.579.572Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar2.881.885 2.518.082Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü64.051 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER18.651.904 17.278.501TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER663.823.600 517.494.114ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar396.323.413 370.337.907Ödenmiş Sermaye12 216.733.652 216.733.652Geri Alınmış Paylar (-)-2.496.301 -2.496.301Paylara İlişkin Primler (İskontolar)40.654.618 40.654.618Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-5.873.200 -5.873.200Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-5.873.200 -5.873.200Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12 10.432.153 10.432.153Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları104.248.445 74.915.983Net Dönem Karı veya Zararı32.624.046 35.971.002TOPLAM ÖZKAYNAKLAR396.323.413 370.337.907TOPLAM KAYNAKLAR1.060.147.013 887.832.021Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 1.228.005.681 1.040.830.645 442.316.193 347.464.065Satışların Maliyeti14 -1.086.211.933 -922.071.081 -391.049.174 -304.008.893TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)141.793.748 118.759.564 51.267.019 43.455.172BRÜT KAR (ZARAR)141.793.748 118.759.564 51.267.019 43.455.172Genel Yönetim Giderleri15 -37.007.620 -14.887.664 -16.499.923 -4.887.866Pazarlama Giderleri15 -62.724.154 -41.925.734 -22.433.425 -14.830.333Araştırma ve Geliştirme Giderleri15 -3.595.714 -3.078.903 -785.387 -805.302Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 73.481.423 32.962.075 22.350.393 1.922.032Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -72.472.976 -70.276.488 -17.643.450 -19.284.907ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)39.474.707 21.552.850 16.255.227 5.568.796Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0 5.483 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)39.474.707 21.558.333 16.255.227 5.568.796Finansman Gelirleri522.613 132.813Finansman Giderleri-5.853.088 -2.719.593SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)33.621.619 22.080.946 13.535.634 5.701.609Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-997.573 -2.262.148 -774.745 196.214Dönem Vergi (Gideri) Geliri18 -8.825.093 0 -674.695 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 7.827.520 -2.262.148 -100.050 196.214SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)32.624.046 19.818.798 12.760.889 5.897.823DÖNEM KARI (ZARARI)32.624.046 19.818.798 12.760.889 5.897.823Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları32.624.046 19.818.798 12.760.889 5.897.823Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)32.624.046 19.818.798 12.760.889 5.897.823Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları32.624.046 19.818.798 12.760.889 5.897.823http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884113BIST