***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Finansal Rapor









***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler141.733.652 -2.496.301 40.871.090 -1.898.000 8.940.789 43.549.227 38.538.543 269.239.000 269.239.000Transferler1.491.364 37.047.179 -38.538.543Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-3.975.200 35.971.002 31.995.802 31.995.802Dönem Karı (Zararı)35.971.002 35.971.002 35.971.002Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-3.975.200 -3.975.200 -3.975.200Sermaye Arttırımı14 75.000.000 -216.472 74.783.528 74.783.528Kar Payları14 -5.680.423 -5.680.423 -5.680.423Dönem Sonu Bakiyeler216.733.652 -2.496.301 40.654.618 -5.873.200 10.432.153 74.915.983 35.971.002 370.337.907 370.337.907Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler216.733.652 -2.496.301 40.654.618 -5.873.200 10.432.153 74.915.983 35.971.002 370.337.907 370.337.907Transferler904.599 35.066.403 -35.971.002Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.552.800 42.418.644 39.865.844 39.865.844Dönem Karı (Zararı)42.418.644 42.418.644 42.418.644Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-2.552.800 -2.552.800 -2.552.800Kar Payları14 -6.638.540 -6.638.540 -6.638.540Dönem Sonu Bakiyeler216.733.652 -2.496.301 40.654.618 -8.426.000 11.336.752 103.343.846 42.418.644 403.565.211 403.565.211Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-85.646.612 -20.141.338Dönem Karı (Zararı)42.418.644 35.971.002Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler75.280.123 -10.817.610Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8,9 8.153.848 7.266.591Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler12.816.681 1.721.897Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4 8.206.619 6.979.148Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 4.610.062 -5.257.251Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler24.867.860 8.464.501Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-877.589 4.890.306Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 -462.092 424.066Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 716.223 101.176Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler25.491.318 3.048.953Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler7.342.087 -1.060.943Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler15.927.646 -30.381.271Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler19 15.927.646 -30.381.271Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler2.731.357 7.177.853Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler3.645.435 -4.000.755Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler20 -204.791 -5.483İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-194.735.761 -38.591.768Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler4 -152.043.144 53.090.223Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-4.060.643 -30.945.674Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler-4.052.109 -20.955.977Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)-4.052.109 -20.955.977Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler6 -75.447.566 -20.817.564Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler19.243.119 -14.296.971Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler21.624.582 -4.665.805Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-77.036.994 -13.438.376Alınan Faiz3.899.242 4.095.648Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler12 -600.546 -1.105.429Vergi İadeleri (Ödemeleri)-11.908.314 -9.693.181YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-11.543.057 -15.343.641Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri8,9 251.879 65.031Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8,9 -11.794.936 -15.408.672FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI33.305.010 16.550.240Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 74.783.528Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 74.783.528Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri422.489.000 0Kredilerden Nakit Girişleri422.489.000 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-372.489.000 -48.243.226Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-372.489.000 -48.243.226Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-492.204 -1.274.934Ödenen Temettüler14 -6.638.540 -5.680.423Ödenen Faiz-9.564.246 -3.034.705YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-63.884.659 -18.934.739NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-63.884.659 -18.934.739DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ30 210.313.197 229.247.936DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ30 146.428.538 210.313.197Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri30 146.428.538 210.505.611Ticari Alacaklar428.580.085 284.743.560İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3,4 47.646.328 33.524.425İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar26 380.933.757 251.219.135Diğer Alacaklar84.322 22.639İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5 84.322 22.639Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar16.113.714 12.061.605Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları16 16.113.714 12.061.605Stoklar6 245.548.682 174.711.178Peşin Ödenmiş Giderler7 18.656.234 14.665.353Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar23 1.192.195 5.395.419Diğer Dönen Varlıklar13 35.647.710 63.596.439ARA TOPLAM892.251.480 765.701.804TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR892.251.480 765.701.804DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar8 64.981.581 60.622.561Kullanım Hakkı Varlıkları9 2.680.312 3.307.298Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 261.523 399.557Peşin Ödenmiş Giderler111.629 210.600Ertelenmiş Vergi Varlığı23 30.945.261 14.048.161Diğer Duran Varlıklar71.790.233 43.542.040İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar13 71.790.233 43.542.040TOPLAM DURAN VARLIKLAR170.770.539 122.130.217TOPLAM VARLIKLAR1.063.022.019 887.832.021KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar22 52.867.525 1.274.934Ticari Borçlar470.853.794 447.965.240İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3,4 82.858.034 39.669.174İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar387.995.760 408.296.066Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 5.414.977 3.376.272Diğer Borçlar97.062 7.930İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar5 97.062 7.930Türev Araçlar25 16.860.410 932.764Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 36.449.555 18.563.696Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü23 2.878.719Kısa Vadeli Karşılıklar48.646.316 26.776.587Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 11.965.931 15.761.555Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar10 36.680.385 11.015.032Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 2.929.076 1.318.190ARA TOPLAM636.997.434 500.215.613TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER636.997.434 500.215.613UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar22 1.773.135 2.180.847Uzun Vadeli Karşılıklar20.686.239 15.097.654Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 17.914.026 12.579.572Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar10 2.772.213 2.518.082TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER22.459.374 17.278.501TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER659.456.808 517.494.114ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar403.565.211 370.337.907Ödenmiş Sermaye14 216.733.652 216.733.652Geri Alınmış Paylar (-)-2.496.301 -2.496.301Paylara İlişkin Primler (İskontolar)40.654.618 40.654.618Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-8.426.000 -5.873.200Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-8.426.000 -5.873.200Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14 11.336.752 10.432.153Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları103.343.846 74.915.983Net Dönem Karı veya Zararı42.418.644 35.971.002TOPLAM ÖZKAYNAKLAR403.565.211 370.337.907TOPLAM KAYNAKLAR1.063.022.019 887.832.021Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 1.802.184.466 1.462.576.746Satışların Maliyeti15 -1.600.374.544 -1.298.896.691TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)201.809.922 163.680.055BRÜT KAR (ZARAR)201.809.922 163.680.055Genel Yönetim Giderleri17 -54.263.398 -21.588.143Pazarlama Giderleri17 -86.315.711 -61.913.603Araştırma ve Geliştirme Giderleri17 -4.651.103 -4.067.179Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 61.882.471 50.700.170Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -66.174.884 -84.626.991ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)52.287.297 42.184.309Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler20 204.791 5.483FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)52.492.088 42.189.792Finansman Gelirleri21 3.706.828 3.993.768Finansman Giderleri21 -11.048.915 -3.034.705SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)45.150.001 43.148.855Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri23 -2.731.357 -7.177.853Dönem Vergi (Gideri) Geliri23 -18.990.257Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 16.258.900 -7.177.853SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)42.418.644 35.971.002DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0DÖNEM KARI (ZARARI)42.418.644 35.971.002Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları42.418.644 35.971.002Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç 0,19570000 0,25020000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-2.552.800 -3.975.200Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12 -3.191.000 -4.969.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler638.200 993.800Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi23 638.200 993.800Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.552.800 -3.975.200TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)39.865.844 31.995.802Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları39.865.844 31.995.802http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913147BIST